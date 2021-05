Pääkirjoitus: Kesä alkaa vihdoinkin uusine vapauksineen – ja sen me olemme totisesti ansainneet

Kesä tuo suomalaisille hengähdystaukoa koronarajoituksista, mutta päättäjien ei ole lupa uinua kesälläkään. Syksyä varten on mietittävä malli, jolla rajoitusten mahdollinen kausiluonteinen palauttaminen voidaan tehdä paljon nykyistä joustavammin ja kohdennetummin.

On juostu maratonia, ja on otettu loppukiriä. On jaksettu, ja on oltu kärsivällisiä.

Tätä kaikkea suomalaiset ovat tehneet koko kuluneen talven ja kevään ajan suorastaan ihmeellisellä tyyneydellä.

Palkintona on se, että alkava viikko tuo monia uusia helpotuksia koronavirusrajoituksiin.

Helsingissä yksi tärkeä ja symbolinen tapahtuma on uimastadionin avautuminen tiistaina 1. kesäkuuta. Riihimäellä maauimala avataan puolestaan maanantaina 31. toukokuuta.

Samaan aikaan Helsingissä avataan myös kirjastoja, museoita ja näyttelytiloja. Tulevan viikonlopun koulujen päättäjäisjuhlia helpottaa puolestaan tieto, että ulkotiloissa voi kokoontua jopa 50 henkilöä.

Pienellä mielikuvituksella, käsihygienialla, turvaväleillä ja vieraiden saapumisaikoja porrastamalla on siten mahdollista järjestää jo varsin normaaleita perhe- ja sukujuhlia, ainakin mikäli sää sattuu suosimaan ulkona oleilua.

Helpotuksia on luvassa myös muualla Suomessa. Esimerkiksi Itä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee yleisötilaisuuksien rajoitusten purkamista, päätöksiä siitä tehdään alkavalla viikolla.

Yhteiskunnan asteittainen avaaminen on ihmisille äärimmäisen tärkeää, vaikka jokainen tiedostaa sen, että avaamiseen sisältyy riskejä paikallisista tartuntaryppäistä. Epävarmuutta tuovat myös virusmuunnokset, joiden käyttäytymistä ei vielä tunneta.

Ihmiset kaipaavat silti sosiaalisia kontakteja, maisemanvaihdoksia, kulttuuria – ja ylipäätään iloa elämäänsä.

– Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta elämää.

Sitaatti on Minna Canthilta vuodelta 1884, mutta lausahduksen ajatuksen jakaa varmasti moni myös nykyisenä korona-aikana. Koronavirusrajoitukset ovat suojelleet kyllä elämää – mutta samalla moni on kokenut elävänsä kuin jonkinlaisessa horroksessa.

Viime kesän kokemusten perusteella vaikuttaa onneksi siltä, että kesäaika ei ole pahinta koronaviruksen leviämisaikaa, joten rajoitusten lieventämiselle on siten perusteet.

Näyttää myös siltä, että osa pienemmistä festivaaleista toteutuu myöhemmin kesällä. Suuressa osassa maata ravintolat saavat olla jo auki iltamyöhään, mutta höllennyksiä kaivataan yhä lisää leviämisalueille, ainakin terassianniskelun osalta.

Suomalaiset ovat ansainneet vapaamman kesän, mutta Suomen päättäjillä ei ole varaa nukkua kesälläkään.

Syksyä ja talvea varten on räätälöitävä huomattavasti joustavampi rajoitusmalli, jolla koronaviruksen etenemistä voidaan säädellä esimerkiksi kunta- tai tapahtumapaikkakohtaisesti.

Virusrajoituksista pääsemme tuskin täysin eroon tulevanakaan talvena, mutta niitä on pystyttävä kohdentamaan paljon täsmällisemmin ja perustellummin niin, että samaan aikaan ei tuhota yrityksiä, kokonaisia elinkeinoja eikä myöskään ihmisten yleistä koronakuuliaisuutta.