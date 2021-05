Pääkirjoitus: Lentosieppaus voi uhata myös Suomen kansalaisia – Putinin aulis tuki Lukashenkalle kertoo karua kieltään kaksikon käyttämistä keinoista

Valtiollisista lentosieppauksista on vaarassa tulla toistuva ilmiö, jos Aljaksandr Lukashenkan hallinnon pommihuijaus kuitataan vain puolivillaisilla pakotteilla, Arja Paananen kirjoittaa.

Aina kun luulemme nähneemme kaikki röyhkeydet, joku itsevaltaisista johtajista yllättää meidät taas. Kuluneella viikolla häikäilemättömyyttään esitteli Valko-Venäjän Aljaksandr Lukashenka.

Mitä enemmän tietoja tihkuu Ryanairin matkustajakoneen väitetystä pommiuhasta, sitä selvempää on, että kyseessä oli valtiojohdon suorittama siviilikoneen kaappaus.

Lentokone ohjattiin tekaistun pommiuhkauksen varjolla Minskiin, ja koko operaatio tehtiin sen vuoksi, että koneesta voitiin ottaa kiinni Lukashenkan julmuuksia paljastanut toimittaja Raman Pratasevitsh, 26.

Turvallisuuspalvelu KGB osoitti samalla kekseliäisyyttään siinä, kuinka valtiollista väkivaltakoneistoa paennut ihminen voidaan siepata keskeltä Eurooppaa takaisin sortokoneiston käsiin – olihan kyseessä Euroopan unionin sisäinen lento Ateenasta Vilnaan.

Kun maanpaossa oleva opposition presidenttiehdokas Svjatlana Tsihanouskaja kävi maaliskuussa Suomessa, Valko-Venäjä etsintäkuulutti hänet juuri vierailun aluksi syytettynä ”väkivaltaisen vallankaappauksen” valmistelusta.

IS kysyi tuolloin Tsihanouskajalta, eikö tämä pelkää Lukashenkan voivan yrittää pakottaa hänet takaisin kotimaahansa tuomiolle.

– En usko, että minua kukaan voisi siepata, hän vastasi ja oli selvästi jopa hieman ihmeissään kysymyksestä.

Tänään Tsihanouskaja vastaisi todennäköisesti eri tavalla.

Svjatlana Tsihanouskajan kannalta lentokonesieppaus oli merkki siitä, ettei hän ole välttämättä turvassa edes Euroopassa eikä eurooppalaisten yhtiöiden lennoilla.

Ei ole tietoa, toteuttiko Lukashenkan KGB operaationsa yksin vai saiko se apua liittolaismaaltaan Venäjältä.

Presidentti Vladimir Putin kantaa silti osavastuun tapahtuneesta, sillä hän ei ole tuominnut Lukashenkan tekoa, vaan on tarjonnut tälle lisätukea. Perjantaina Putin isännöi Lukashenkaa Sotshissa, ja kaksikko yritti yhteistuumin vierittää syytä lännen niskaan kuvailemalla syntynyttä lentokonekohua ”uudeksi kierteeksi” ja ”tunteenpurkaukseksi”.

Lukashenkan teon vakavuutta kannattaa miettiä puolestaan siitä näkökulmasta, miten olisi käynyt, jos Ryanairin kapteenin hermot ja arviointikyky olisivat pettäneet hävittäjäsaattueessa? Tai entä jos niin olisi käynyt hävittäjälentäjälle?

Tarkoituksellisesti valheellisen terroriuhkauksen tai vaarailmoituksen tekeminen on lisäksi ankarasti rangaistava rikos sekä Valko-Venäjän että Venäjän laeissa.

Lännessä meillä on taipumus ajatella, että Lukashenkan ja Putinin ihmisoikeusrikkomukset ovat kaukaisia asioita emmekä me niille mitään voi, joten turha niihin on edes yrittää puuttua. Konekaappaus osoitti kuitenkin sen, että paisuessaan valtioterrori voi koskettaa pian ketä tahansa, jopa suomalaisia.

Kuvitellaan tilanne, että Siperian yli lentävällä Finnairin lomalennolla olisi mukana Suomen kansalainen, joka olisi etsintäkuulutettu poliittisin perustein tai tekaistujen rikosväitteiden nojalla joko Moskovassa tai Minskissä.

Kone voitaisiin ohjata hätälaskuun helposti jollain erilaisella yllätysjuonella, matkustajat laitettaisiin uuteen turvatarkastukseen – ja kas, etsintäkuulutettu henkilö löytyisi ”sattumalta” samalla.

Valtiollisista lentosieppauksista on vaarassa tulla toistuva ilmiö, jos tämä teko kuitataan puolivillaisilla pakotteilla. Belavian lentojen kieltäminen EU:n alueelle ei myöskään ratkaise mitään, sillä Venäjä voi järjestää helposti omat lentoyhtiönsä hoitamaan syöttöliikenteen.

Suomessa käydessään Tsihanouskaja pyysi, että EU kohdistaisi pakotteita Valko-Venäjän valtionyrityksiin. Lukashenka saa suuren osan ulkomaanvaluutastaan potaskasta eli kaliumkarbonaatista, joka on lannoiteteollisuuden tärkeä raaka-aine.

Lukashenkalta potaskan puhuminen käy tunnetusti sujuvasti – mutta mitä tapahtuisi, jos hän ei voisi myydä sitä enää maailmalle?

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien erikoistoimittaja