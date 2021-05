Pääkirjoitus: Hallitus voisi kertoa näkemyksensä – miten pandemiasta tullaan ulos

Koronaluvut ovat nyt varsin hyviä. Hallitus voisi alkaa kertoa erilaisia keinoja tai väyliä, miten se on ajatellut, että pandemiasta ja sen synnyttämästä kriisimielialasta tullaan ulos.

Koronan kanssa on nyt eletty reilu vuosi. Viime keväänä tähän aikaan tiesimme taudista ja sen käyttäytymisestä todella paljon vähemmän kuin nyt. Silti odotukset kesästä olivat korkealla.

Nyt ollaan valovuoden paremmassa tilanteessa. Vaikka rokotukset lähtivät kangerrellen käyntiin, sittemmin vauhti on parantunut huimasti. Ensimmäisen rokoteannoksen on Suomessa saanut nyt lähes 2,3 miljoonaa ihmistä, ja toisen annoksen lähes 380 000.

Kun tilanne on näin hyvä, ihmisten mielissä alkaa välkkyä toivo hyvästä kesästä ja sen jälkeen normaalimmasta syksystä. Se on ymmärrettävää. Siksi myös hallitukselta toivoisi suuntaviivoja tai näkemyksiä erilaisista mahdollisista väylistä, miten pandemiasta tullaan ulos.

Ei ole realismia odottaa tiettyä päivämäärää, koska sellaista ei pysty kukaan antamaan. Mutta näkemyksiä olisi hyvä kertoa. Millaisia vaihtoehtoja on? Missä vaiheessa rokotukset ja yleinen tautitilanne ovat sellaisella tasolla, että oikeampi mittari ovat kuolemien määrä? Järkevää on ajatella, että korona jää kiertämään pitkäksi aikaa ja saamme tottua siihen, että luvut nousevat ja laskevat.

Alamme lähestyä hetkeä, jolloin hallituksen onnistumista aletaan arvioida myös siitä kulmasta, miten se osaa luotsata maan pandemiasta ja kriisimielialasta ulos.

Kuten koronan kanssa aina, reunaehtoja on paljon. Virusmuunnokset ovat viheliäisiä, ja koko ajan pitää olla tarkkana, miten hyvin rokotukset suojaavat niitä vastaan. Ihmisten on tärkeä muistaa, että siinäkin vaiheessa, kun koronaluvut näyttävät olevan turvallisen alhaalla, sääntöjä ja ohjeita pitää jaksaa noudattaa.

Rokotteen ottaminen on oleellisen tärkeää – mitä parempaan rokotekattavuuteen päästään, sen paremmin suojassa ovat myös he, jotka eivät voi jostain syystä rokotetta ottaa.

Kriisistä ulostulossa on kuunneltava eri toimialoja. Kulttuuriala tuntee nyt oikeutetusti, että se on unohdettu. Osa alaa koskevista rajoituksista vaikuttaa ihmisistä käsittämättömiltä.

Yrityksiä korona on kohdellut kovin eri tavoin: osa on menestynyt, toisilla olosuhteet ovat muuttuneet mahdottomiksi. Koronatuet ovat olleet tärkeä ensiapu, mutta yritysten näkemyksiä on syytä kuunnella tarkoin, kun poliitikot miettivät, miten edetään koronan jälkeiseen aikaan.

Kaikkiaan suomalaiset ovat selvinneet koronasta hienosti. On tervetullutta, että ajatuksiaan voi alkaa kääntää siihen, miten pandemia ja kriisi jossain vaiheessa helpottavat. Tähän muutokseen hallitukselta kaivataan näkemyksiä, väyliä ja suuntaviivoja. Lopulta kyse ei ole vain akuutin kriisin hoitamisesta, vaan myös siitä, miten kriisistä tullaan ulos.