Pääkirjoitus: Kokonaisveroaste ei saa enää nousta – päättäjiltä kannattaa pyytää jo nyt lupaus, ettei tuleva maakuntavero karkaa käsistä

Kuntavaalien alla väitellään myös soteen liittyvästä maakuntaverosta, jonka pitäisi tulla voimaan viimeistään 2026.

Tuleva maakuntavero polttelee päättäjien käsissä, sillä vaarana on kokonaisveroasteen nousu. Keskustan Annika Saarikko, vihreiden Maria Ohisalo ja kokoomuksen Petteri Orpo pohtivat kuntien tulevaisuutta Ilta-Sanomien kuntavaalimessuilla tiistaina.

Politiikan ikuisuusaiheen eli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen suhteen eletään jälleen kerran ratkaisun hetkiä.

Perustuslakivaliokunnan lausunto on valmistumaisillaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lopullisen sote-mietinnön pitäisi syntyä ennen eduskunnan kesälomia. Kaksi vuotta sitten sopu kaatui kalkkiviivoilla Juha Sipilän (kesk) hallituksen myötä. Moni epäilee yhä, onnistutaanko ratkaisun löytämisessä tälläkään kertaa.

Kesäkuun kuntavaalien kannalta sote-uudistus on yksi kuntavaalien tärkeimmistä kysymyksistä, vaikka jotkut ovat väittäneet, ettei muka olisi, koska valtuutetut eivät siitä päätä.

On taatusti.

Ja miksi?

Siksi, koska sote-uudistus ratkaisee kuntien rahoituspohjan pitkäksi aikaa. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoiminta siirretään uusille hyvinvointialueille eli maakuntiin, kuntien tilanne muuttuu radikaalisti, ja kuntien päävastuulle jää lähinnä koulutus. Samalla ylivoimaisesti suurin kuntien rahoituspotti siirtyy uudistuksen myötä hyvinvointialueille, kansalaisten terveydenhuoltoon, jossa haasteita on – kuten sattuvasti voisi verrata – enemmän kuin lääkäri määrää.

Yksi suurista ongelmista on tuleva maakuntavero.

Hallitus on sopinut, että se tulee voimaan viimeistään 2026. Keskustelu maakuntaverosta on ollut sekavaa ja poukkoilevaa. Se ei ole ihme, sillä se on hankala asia sekä teknisesti että poliittisesti.

Maakuntaveron myötä Suomeen syntyy kokonaan uusi verotusporras valtion, kuntien, kirkon ja Yleisradion lisäksi. Kuntavaalien alla on aiheellisesti kannettu huolta, ettei Suomen kokonaisveroaste ei saa nousta uuden veron myötä.

Nyt kokonaisveroaste on 42,2 prosenttia, joka on valmiiksi eurooppalaista ja OECD-tason huippua. Uuden veron myötä vaara kokonaisveroasteen nousulle on ilmeinen.

Maakuntaveroa pohtinut parlamentaarinen komitea totesi maaliskuussa, että veroa on arvioitava uudelleen, kun alkuun käyttöön otettavasta valtionrahoitusmallista on saatu ensin riittävästi kokemuksia. Ongelmia varsinkin alueellisen tasa-arvon osalta on tiedossa, sillä maakuntaverokomitean mukaan alkuvaiheen jälkeen maakuntaveroa voitaisiin alentaa vain Uudellamaalla.

Muualla alkuvaiheen kahden prosentin suuruiseksi kaavailtu maakuntavero nousisi vuosiin 2030 ja 2040 ulottuvissa skenaarioissa jopa 4-5 prosenttiin.

Kuntien talous on tilapäisesti hyvä, kiitos sen, että hallitus antoi kunnille ja kuntayhtymille koronatukea reilut kolme miljardia euroa, jossa oli jopa miljardi ”liikaa” koronakuluihin nähden.

Hyvä tilanne ei kestä pitkään, vaan kuntien krooninen talousvaje odottaa taas jo lähitulevaisuudessa. Samaan aikaan valtio lisää kuntien taakkaa esimerkiksi ilmaisella toisen asteen koulutuksella, jonka menot saattavat kasvaa suunnitelluista. Siksi kuntavaalikeskusteluissa -ja paneeleissa tulevilta päättäjiltä tulee tivata vastauksia, tai lupauksia, että kokonaisveroaste pysyy aisoissa kaikissa tilanteissa.