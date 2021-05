Pääkirjoitus: Kiina hiillostaa Yhdysvaltoja – Biden ahtaalla Lähi-idän vuoksi

Kiina kasvattaa vaikutusvaltaansa myös Lähi-idässä.

Kun Israel ja palestiinalaiset iskevät yhteen, meteli kuuluu Washingtoniin asti. Presidentti Joe Bidenin asema on tukala. Kilpailija Kiina näkee tilaisuutensa.

Yhdysvalloissa riittää Israelin asian ymmärtäjiä. Maassa on suuri juutalaisvähemmistö. Lisäksi erityisesti monille valkoisille protestanteille ”luvattu maa” on erityisasemassa.

Bidenin demokraatit eivät halua loukata omien juutalaisäänestäjiensä tunteita. Viime päivinä puolueen radikaalisiivestä on kuitenkin kuulunut Israelin tuomitsevia kannanottoja. Biden on kiusallisessa välikädessä.

Bidenin asialistalla Lähi-itä ei ole ollut kärjessä, eikä hän sen nousua sinne toivokaan. Aiemmat presidentit ovat saaneet huomata kuinka huonosti Yhdysvallat sopii Lähi-idän rauhan kätilöksi.

Tiistaina Yhdysvaltain tärkeä Nato-liittolainen Ranska ehdotti YK:n turvallisuusneuvostolle päätöslausumaa, jossa vaadittaisiin tulitaukoa. Yhdysvallat on torjunut tällaiset päätöslauselmat.

Mitä kauemmin Israel vielä pommittaa Gazaa, sitä suuremmaksi kasvaa paine Yhdysvaltoja kohtaan sekä kotona että diplomatiassa.

Kiina sattui turvallisneuvoston puheenjohtajaksi toukokuuksi. Se näkee tilaisuuden lisätä tulisia hiiliä Bidenin jalkojen alle.

Kiina on kutsunut israelilaisia ja palestiinalaisia neuvottelemaan Pekingiin. Ei tosin ole selvää, minkä tason tapaamista se toivoisi.

” Kiina aktivoitui Lähi-idässä.

Vaikka kutsuun ei vastattaisi, ele kertoo Kiinan aktivoitumisesta Lähi-idässä. Kiina on solminut taloussuhteita Israelin perivihollisen Iranin kanssa. Arabimaissa Kiinan raha puhuu.

Tähän asti Kiina on ollut Israelin ja palestiinalaisten kiistassa melko sivullinen. Israel joutuu kuitenkin kuulemaan Kiinaa, joka on Israelille tärkeä vientimaa ja investoija. Israelin kannalta on hyvä, jos se ei ole taloudellisesti riippuvainen vain Yhdysvalloista. Kiinan kannalta on hyvä, jos Israelinkin taloudellinen riippuvaisuus Kiinasta kasvaa.

Kiina on kaukana pulmusesta. Se esimerkiksi tukee ja suojaa Myanmarin veristä sotilasjunttaa. Kiina tuhoaa oman uiguurivähemmistönsä kulttuuria systemaattisesti. Nyt se voi muistuttaa, että ei ole ainoa maa, joka kohtelee kaltoin muslimeitaan.

Suurvallat pystyvät turvaamaan omia ja liittolaistensa etuja YK:n turvallisuusneuvostossa veto-oikeutensa ansiosta. Ennen maailma oli kaksinapainen. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto huolehtivat eduistaan. Sitten Yhdysvallat oli hetken ainoa supervalta.

Nyt maailman muut valtakeskukset taas voimistuvat. Kaikki monimutkaistuu. Yhä useampia turvallisuusneuvoston päätöksiä voidaan kaataa milloin minkäkin intressin vuoksi.

Silloin kansainvälinen yhteisö halvaantuu.