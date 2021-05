Pääkirjoitus: Sanna Marinin ja Annika Saarikon yhteistyökyky on nyt hämärän peitossa – valtataistelu palasi politiikkaan

Kuntavaalien taustalla on syytä pohtia myös hallituksen sisäistä tilannetta puoliväliriihen jälkeen.

Ilta-Sanomat järjesti tiistaina perinteisen Vaalimessut-tapahtuman Sanomatalon Mediatorilla, tällä kertaa koronaohjeita noudattaen ilman yleisöä ja suorana lähetyksenä IS:n verkkosivuilla.

ISTV:n tilaisuudessa esiintyivät eduskuntapuolueiden puheenjohtajat, neljä nuorta poliitikkoa ja neljä Helsingin pormestariehdokasta. Tapahtuma huipentui Sdp:n puheenjohtajan Sanna Marinin ja perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon puolen tunnin kaksintaisteluun.

Tällä kertaa Vaalimessut osui harvinaisen mielenkiintoiseen aikaan. Politiikassa on ollut tapahtumia ja vaarallisia tilanteita riittämiin viime viikkoina. Hallitus oli lähellä kaatua puoliväliriiheen huhtikuussa, viime viikolla eduskunnassa nähtiin outo näytelmä, jossa perussuomalaiset jarruttivat puhemaratonilla EU:n elpymispaketin hyväksymistä. Vaaleihin on vielä vajaa kuukausi aikaa, mutta tietyllä tavalla jännitteet politiikassa ovat nyt korkealla.

Se oli aistittavissa Mediatorin ajoittain kipakoissa, jopa viihdyttävissä väittelyissä.

Valtakunnan politiikka budjettikehyksineen ja EU:n elpymispaketteineen on varastanut kuntavaalien agendan. Se on sinänsä harmi, koska kuntavaaleissa jos missä ratkaistaan kansalaisten lähellä olevia asioita. Päivähoito, koulut ja vaikkapa rakentaminen ovat kuntien harteilla, terveydenhuollosta puhumattakaan. Sote-uudistus hyvinvointialueineen on poliitikkojen käsissä, jälleen kerran. Jälleen kerran sieltä löytyvät myös ne samat virheet ja sudenkuopat, joihin edelliset uudistukset ovat kompastuneet. Kuntien talousnäkymät ovat synkät, vaikka korona-apu onkin lievittänyt pahimpia iskuja. Korona-apua ei tule loputtomiin ja siksi toivoisi, että kuntien taloudesta ja mahdollisista sopeutustoimista käytäisiin näissä vaaleissa konkreettista keskustelua. Sanomatalon keskusteluissa tiistaina konkretiaa oli kovin vähän, ei juuri ollenkaan. Mörkö on tulossa, mutta siltä suljetaan silmät – ainakin vaalien ajaksi.

Koronapandemia ja sen hoitaminen veivät politiikasta terän lähes vuodeksi. Nyt kuntavaalien alla ollaan palaamassa päiväjärjestykseen eli siihen, mistä politiikassa on loppujen lopuksi kyse: puhtaasta valtataistelusta kannattajista ja äänestäjistä. Pääministeri Marin puki – yllättävän vahvasti – turhautuneisuutensa sanoiksi kaksintaistelun lopuksi. Hän moitti Jussi Halla-ahoa siitä, että oppositiosta ei tule kiitosta pandemian erinomaisesta hoidosta Euroopan ja koko maailmankin mittakaavassa. Marin joutunee turhautumaan vielä monta kertaa ennen kuin kuntavaalien tulos on selvä 13.6. sunnuntaina.

Puolueiden välisistä voimasuhteista on vaikea sanoa IS:n Vaalimessujen perusteella mitään varmaa. Tilanne on kihelmöivän jännittävä Sdp:n, perussuomalaisten ja kokoomuksen kesken. Joku puolueista ottaa vaaleissa piikkipaikan. Tällä hetkellä valtikka olisi ehkä hiukan yllättäen menossa kokoomukselle, jolle povataan hyvää menestystä, vaikka puolue sekoili EU:n elpymispaketin kanssa urakalla eduskunnassa. Marinin Sdp on menettänyt otettaan, ja se voi tehdä hallitusyhteistyöstä punavihreässä koalitiossa entistä vaikeampaa. Puoliväliriihessä nähty keskustan ja Sdp:n verinen yhteenotto rasittaa yhteistyötä vielä pitkään. Miten puolueet tulevat kahakan jälkeen ylipäätään toimeen keskenään? Sitä ei tiedetä, koska yhteisiä, koko hallituksen kokouksia ei ole juuri ollut. Kahden puolueen keskinäinen jännite ratkaisee, miten Suomen asioita hoidetaan seuraavat vuodet – vai hoidetaanko ollenkaan.