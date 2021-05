Pääkirjoitus: Matkakuume haastaa koronan – mutta ei auta tautiriskiin

Välimeren maat toivottavat jo lomamatkailijoita tervetulleiksi, mutta vain koronatodistuksen kera.

Välimeren suositut matkailumaat ovat alkaneet purkaa rajojensa koronarajoituksia ja toivottaa lomamatkailijat tervetulleiksi.

Kylmän ja harmaan talvikauden – ja pinnaa kiristäneiden koronarajoitusten – jälkeen moni onkin odottanut tätä kuin viimeistä lähtökuulutusta.

Koronarajoitukset ovat käytännössä estäneet lomamatkailun, ja siksi matkakuume on ymmärrettävästi yltynyt kovaksi. Matkaan lähtijöitä riittääkin todennäköisesti niin paljon kuin vähitellen avautuviin etelän rantahotelleihin mahtuu ja lentoyhtiöt ehtivät kuljettaa.

Kreikan ja muiden matkailumaiden tervetulotoivotuksia ja rajojen avaamista on yhtä helppo ymmärtää kuin pohjoisen matkailijoiden lähtöhaluja. Turismilla on Välimeren maille erittäin suuri taloudellinen merkitys, sillä suuri osa niiden tuloista ja työllisyydestä on lomamatkailijoiden varassa.

Matkailuhaluista ja -tarpeista huolimatta matkailumaiden, matkanjärjestäjien ja matkailijoiden on syytä muistaa, että koronaa ei ole vielä taltutettu.

Koronavirusta ja sen ties kuinka kiukkuisia muunnelmia on yhä liikkeellä kaikkialla maailmassa, Suomi ja muut matkakuumetta potevien kotimaat ja suositut lomailumaat mukaan luettuna.

Toki rokotustahti on kautta EU-maiden kohentunut, mutta laumasuojan edellyttämä 70 prosentin rokotekattavuus on kaukana. Täyden rokotesuojan saaneita on Suomessa viitisen prosenttia ja suomalaisten suosimissa Välimeren maissa 12–15 prosenttia kansalaisista.

Lomamatkaa haaveillessa onkin hyvä pitää mielessä, että koronavirus ja sen uudet muunnokset levittävät monin verroin matkakuumetta vakavampaa tautia.

Harva joutuu hoitamatta jäävän matkakuumeen takia sairaalan teho-osastolle saati menettää henkensä, mutta koronatartunnan saaneelle näinkin voi käydä.

Lomamatkan terveysriskejä vähentää toki se, että matkailu ei vapaudu täysin ennalleen kerta heitolla eikä pitkään aikaan.

Kreikka ja muut Välimeren lomailumaat edellyttävät tulijoilta todistusta joko negatiivisesta koronatestistä, saadusta rokotuksesta tai jo parantuneesta tartunnasta.

EU-maiden yhteinen ”vihreä todistus” tai kansanomaisemmin ”koronapassi” valmistunee ennen Euroopan vilkkainta kesälomakautta elokuuta, mutta aikaisintaan ensi kuussa.

Siihen asti EU-maat ja lentoyhtiöt vaativat matkaajilta kukin itse määrittelemiään koronatodistuksia. Juuri niin kuin Suomenkin pitäisi tehdä.

Testi- ja todistusrumba ja koronariskit voivat vähän hillitä matkakuumetta, mutta tuskin estävät sitä. Oikein kova matkakuume hellittää vain matkalla.