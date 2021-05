Pääkirjoitus: Sisällissota uhkaa Israelia – rauha palestiinalaisten kanssa on lopulta ainoa mahdollisuus

Israelin ylivoima on turvannut sen olemassaolon, mutta ei ratkaisua ja rauhaa.

Voimalla voidaan torjua vaaroja hetken, mutta ei lopulta ratkaista mitään.

Vuosiin ei ole nähty näin pahoja Israelin ja palestiinalaisten yhteenottoja. Ne alkoivat palestiinalaisten häätöuhasta yhdessä Jerusalemin osassa. Jatkuva ahdinko johti protesteihin kuten usein aiemminkin.

Tilanne pääsi käsistä. Palestiinalaiset tulittavat piiritetystä Gazasta yksinkertaisilla raketeillaan, ja Israel vastaa hävittäjiensä huipputeknillisillä ohjuksilla. Tämä on nähty monesti.

Uutta on, että juutalaisten ja palestiinalaisten väkijoukot ottavat yhteen Israelin kaduilla. Presidentti Reuven Rivlin on jo varoittanut sisällissodasta, joka olisi Israelin olemassaololle kaikkia ulkoisia uhkia isompi vaara.

Israelin asevoimille sen arabinaapurit eivät ole mahtaneet mitään vuosikymmeniin. Viimeisenä lukkona odottaa ydinase.

Mutta jos taisteluja käydään omien kaupunkien kaduilla, ydinasekin on hyödytön. Anarkian välttämiseksi myös juutalaiset mellakoijat pitäisi pysäyttää. Tilanne on uusi.

Israelilla on oikeus ja velvollisuus puolustaa kansalaisiaan väkivaltaisia hyökkäyksiä vastaan. Palestiinalaismilitantit ovat vuosikymmeniä tehneet virheitä salliessaan terrori-iskuja siviiliväestöä vastaan. Palestiinalaisten asian ajajaksi on noussut yhä äärimmäisempiä ryhmiä. Tämä on vienyt siltä kansainvälistä ymmärrystä.

Israel kuului presidentti Donald Trumpin kauden harvoihin hyötyjiin maailmassa. Vielä loppusuorallaan Trumpin hallinto auttoi sitä solmimaan diplomaattisuhteen joidenkin arabimaiden kanssa. Palestiinalaisten eristys paheni.

Väkivalta palestiinalaisalueilla ja Israelin sisällä voi äkkiä tehdä nämä saavutukset tyhjiksi. Jokainen Gazassa räjähtävä ohjus lisää muiden arabien tukea palestiinalaisille.

Länsimaissa Lähi-idän ongelmiin on ehditty jo monesti kyllästyä. Nyt uutisotsikot huutavat taas, että niille pitäisi tehdä jotain. Keskeinen toimija on Yhdysvallat, vaikka presidentti Joe Biden mitä ilmeisimmin haluaisi pysyä kaukana Lähi-idän sotkuista.

Kummallakin puolella kärsitään johtajuuden puutteesta. Israelissa on käyty vaaleja jatkuvalla syötöllä. Pääministeri Benjamin Netanjahu on roikkunut vallassa voimattomien koalitiohallitusten avulla. Korruptiosyytökset syövät hänen arvovaltaansa.

Myös palestiinalaisten presidentin Mahmud Abbasin maine on karissut. Palestiinalaisalueilla piti toukokuussa järjestää ensimmäisen vaalit 15 vuoteen. Niitä lykättiin. Gazassa valtaa pitävä Hamas-liike arvostelee Abbasia siitä, että tämä yrittää pitää kiinni vanhan Fatah-järjestön vallan rippeistä.

Israelin ja palestiinalaisten johtajat taistelevat omasta poliittisesta vallastaan, kun ympärillä paukkuvat oikeat pyssyt.

Sotilasmahti on yli 70 vuotta turvannut Israelin olemassaolon. Rauhaa se ei ole taannut.

Israelilla saattaa olla maailman parhaat sotilaat, ovelimmat vakoojat ja taitavimmat diplomaatit. Palestiinalaiskysymystä he eivät ole saaneet katoamaan. Vain sopu on karannut kauemmas.

Israelin ylivoima säilyy varmasti vuosikymmeniä. Mutta maailmalta tiedetään, että konfliktit voivat kestää vuosisatoja.

Rauha vaatii myönnytyksiä kummaltakin osapuolelta. Vahvan kannattaa tarjota vastapuolellekin jotain. Joskus voimasuhteet voivat muuttua.

Israelin valtteihin kuuluu, että se on demokratia diktatuurien keskellä. Jos palestiinalaisten asiaa ei ratkaista, demokratian säilyttäminen Israelissa käy yhä hankalammaksi.

Israelin ja palestiinalaisten rauha tuntuu taas mahdottomalta ajatukselta. Silti se on kummankin ainoa mahdollisuus.