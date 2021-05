Pääkirjoitus: Erikoiset käänteet keskustelussa elpymispaketin hyväksymisestä eivät ole eduskunnan ja demokratian arvojen mukaisia

Perussuomalaisten jarrutus jää turhaksi mielenosoitukseksi; Juho Eerolan toiminta herättää kysymyksen hänen uskottavuudestaan eduskunnan varapuhemiehenä.

Eduskunnan toinen varapuhemies Juho Eerola (ps) ei toistaiseksi johda puhetta eduskunnan täysistunnossa EU:n elpymispaketin käsittelyn aikana, puhemies Anu Vehviläinen (kesk) kertoi torstaina. Syynä on epäily siitä, toimisiko Eerola puhetta johtaessaan puolueettomasti.­

Tasavallan ylintä päätöksentekovaltaa käyttävän eduskunnan suuressa salissa käydään keskustelua Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä eli niin sanotusta elpymispaketista. Keskustelu on kääntynyt erikoiseksi näytökseksi. Poikkeuksellisen merkittävän asian käsittelystä puuttuu eduskunnan työssä tarvittava arvokkuus.

Elpymispaketissa on paljon arvosteltavaa – se on askel kohti unionin luonteen muuttumista, vaikka järjestelyn kertaluonteisuutta meille vakuutellaankin. Koko hankkeeseen sisältyy suuria poliittisia intohimoja ja tunteita, ja sen käsittely korostaa syviä ideologisia eroja puolueiden eurooppapoliittisessa linjassa. Siitä huolimatta näin isosta ja tärkeästä kokonaisuudesta pitäisi pystyä keskustelemaan asian edellyttämällä vakavuudella.

Perussuomalaiset sen sijaan ovat käyttäneet viivytystaktiikkaa siirtääkseen päätöksen elpymispaketin hyväksymisestä kauas tulevaisuuteen. Siirron esti sosiaalidemokraattien peliliike: asia pantiin keskiviikon istunnossa pöydälle puoleksi tunniksi. Keskustelu saattoi jatkua.

Toinen julkilausuttu syy perussuomalaisten jarrutukseen oli halu saada pääministeri Sanna Marin (sd) saliin puolustamaan elpymispakettia. Marin ja Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen (sd) olivat tiistain istunnosta poissa koronakaranteenin vuoksi, mutta keskiviikkona kumpikin palasi kansanedustajien kuultavaksi. Silti perussuomalaiset jatkoivat puhemaratonia. Loppua ei näy vieläkään.

Perussuomalaisten puoluejohto ei myöntänyt taktiikkaansa jarrutukseksi. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi Ylen tv-uutisille pitävänsä valitettavana, jos ”media suhtautuu kansanedustajien työhön viivyttelynä tai jarruttamisena”. Samaa tarinaa esitti varapuheenjohtaja Arja Juvonen.

Kansanedustajilla on kiistämätön oikeus käyttää puheenvuoroja eduskunnassa, ja suurista kysymyksistä pitääkin keskustella perusteellisesti – keskustelu on demokratian ydintä. Demokratialle on kuitenkin keskeistä myös se, että päätökset syntyvät enemmistön äänin. Perussuomalaisten pitäisi hyväksyä se, ettei elpymispaketin vastustajilla ole riittävästi kannatusta eduskunnassa. Puhetulva jää turhaksi mielenosoitukseksi, joka ei muuta itse asiaa.

Suurinta hämmennystä aiheutti eduskunnan varapuhemies Juho Eerola (ps), joka kertoi olleensa valmis käyttämään yön tunteina syntynyttä tilapäistä enemmistöä elpymispaketista käytävän äänestyksen lykkäämiseksi. Se olisi rikkonut räikeästi eduskunnan tapoja. Puhemiehenä istuvan velvollisuus on johtaa keskustelua tasapuolisesti. Eerolan hyllytys tehtävästä paketin käsittelyn ajaksi oli oikea päätös. Voi hyvin kysyä, millaisen loven jupakka aiheuttaa Eerolan uskottavuuteen varapuhemiehenä jatkossa.