Pääkirjoitus: Haluaako Sanna Marin julkisuuteen vain myönteisiä asioita? Hallitus pelaa avoimuudella ja salaamisella outoa peliä EU-äänestyksen alla

Sanna Marin (sd) ja hänen hallituksensa on ajautunut outoon valoon tavastaan, jolla se suhtautuu asiakirjojen julkisuuteen. Haluaako Marin vain posiitiivista julkisuutta hallitukselle ja itselleen, ja pyritäänkö kielteiset asiat salaamaan? Korona-aikana asia on noussut esille usein. Mutta myös EU:n elvytyspakettia koskevan äänestyksen alla on tuotu esiin tietoja, joista pitäisi kertoa avoimemmin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli EU-johtajien kokouksessa Portugalissa viikonloppuna ennen keskiviikkoista eduskunnan tärkeää EU:n elvytyspakettiäänestystä. Valtioneuvoston kanslian salatussa taustamuistiossa pelotellaan Suomen mainehaitalla EU:ssa, mikäli eduskunta kaataisi esityksen.­

Eduskunta äänestää keskiviikkona Suomen osallistumisesta EU:n 750 miljardin euron suuruiseen, jättimäiseen elpymispakettiin. Esityksen läpimenon suhteen ei pitäisi olla ongelmia, kun kokoomus viime torstaina päätti antaa kansanedustajilleen äänestyksessä vapaat kädet. Kokoomusedustajien äänestäminen on ratkaisevaa, sillä esitys vaatii perustuslain mukaisesti eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistön tullakseen hyväksytyksi. Merkittäviin EU-päätöksiin on Suomessa aina – siis itse EU-jäsenyys 1995 ja liittyminen eurojärjestelmään 1999 – liittynyt kovaa propagandasotaa ja suoranaista pelottelua molemmin puolin. Niin nytkin. Nyt päätöksen vastustajat ovat pelotelleet esimerkiksi EU:n muuttumisella velkaunioniksi, jossa velat muuttuvat yhteisiksi, ja Suomi kuittaa jatkossa Etelä- ja Itä-Euroopan kansantalouden vajeita. Esityksen kannattajat ovat perustelleet kantaansa sillä, että elpymispaketti on Suomen etu ja että pääministeri Sanna Marinin (sd) viime heinäkuussa neuvotteleman paketin kaatuminen tietäisi Suomelle uskottavuuden ja maineen menettämistä EU:n sisällä. Tältä osin hallitus on pääministeri Marinin johdolla joutunut kiusalliseen valokeilaan, miten asioista tiedotetaan ja millaista julkisuuskuvaa hallitus ja pääministeri haluavat itsestään luoda – ja millä keinoilla. Kyse on mielikuvan muokkaamiseen pyrkivistä ilmeisen tietoisista vuodoista, ja samaan aikaan keskeisten asiakirjojen salailusta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta käsitteli 5. toukokuuta elpymispakettiin liittyvää, valtioneuvoston kansliassa laadittua muistiota, joka oli vuodettu Ylelle jo reilua viikkoa aikaisemmin 26. huhtikuuta. Ylen jutussa kerrottiin valtioneuvostolähteisiin perustuen, että Suomen mainehaitta on ”ennennäkemätön”, jos eduskunta kaataa paketin. Tiedot olivat tiettävästi tulleet EU:n oikeuspalvelun kautta, mutta tietopyynnöistä huolimatta valtioneuvoston kanslia on kieltäytynyt julkistamasta muistiota, jonka vuotamisella saattoi olla poliittisia tarkoitusperiä. Jos kiusalliseksi muuttunut muistio on olemassa, se pitäisi julkistaa ennen äänestystä: Kuka pelottelee ja ketä? Vai pelotteleeko kukaan ketään? Korona-aikana pääministerin lähipiiristä tulleet tietoiset vuodot ovat muuttuneet arkipäiväksi. Pääsääntö tuntuu olevan se, että pääministeri Marinin kannalta myönteisiä asioita on julkistettu, kielteisiä ei ole puolestaan julkistettu tietopyynnöistä huolimatta. Median kannalta tilanne on ollut jopa outo. Vuodot ovat medialle tärkeitä ja usein erittäin tarpeellisia myös lukijoille ja yhteiskunnalle. Nimettömät vuodot ovat paljastaneet monta epäkohtaa – erityisesti silloin, kun esimerkiksi virkamiehet eivät uskalla omalla nimellään julkisesti suutaan avata. Mutta mediakin joutuu katsomaan peiliin. Jos ilmeisen tarkoitushakuisia vuotoja tulee yhdeltä suunnalta säännöllisesti, median on kysyttävä itseltään, käytetäänkö sitä poliittisesti hyväksi. Mutta asiakirjojen julkisuus on pääsääntö, josta ei tulisi poiketa. Varsinkaan sitä ei saisi ottaa poliittisen pelin välikappaleeksi.