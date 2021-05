Pääkirjoitus: Kotitalouksien velkapommiin syytä varautua

Suomen Pankilla on paljon huolia liittyen kotitalouksien velkaantumiseen. Erityisesti taloyhtiölainojen riskit on syytä ymmärtää.

Kotitalouksien pitkään kasvanut velkaantuneisuus uhkaa heikentää Suomen kykyä selvitä tulevista talouskriiseistä. Näin kertoi Suomen Pankki (SP) tiistaina.

Asuntoluotonanto on vilkastunut kesästä 2020 lähtien ja kasvattanut kotitalouksille kertynyttä velkataakkaa. Pitkiä asuntolainoja nostetaan enemmän kuin koskaan, ja yhä suurempi osa uusista asuntolainoista on myönnetty ihmisille, joilla on runsaasti velkaa tuloihinsa nähden.

Suomen Pankki haluaa vähentää velkaantuneisuuteen liittyviä riskejä tuloihin sidotulla velkakatolla ja rajoittamalla uusien asuntolainojen enimmäispituutta.

Uudet asuntolainat ovat Suomessa yleensä noin 25 vuoden pituisia, mutta myös tätä pidemmät, noin 30 ja 35 vuoden pituiset lainat ovat yleistyneet. Myös uusien asuntolainojen keskikoko on kasvanut.

SP on oikeassa siinä, että kotitalouksien velkaantuneisuudesta on syytä keskustella. Mutta asiaa voi lähestyä monesta kulmasta. Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus sanoi (HS 5.5.), että tulosidonnainen lainakatto tarkoittaisi, että nuorten ja pienituloisten mahdollisuudet hankkia oma asunto vaikeutuisivat erityisesti kasvukeskuksissa. Hänestä velkaantumisen aitoja ongelmia ovat maksuhäiriöt, mutta ne tulevat yleensä pikavipeistä eivätkä asuntolainoista.

Brotheruksen näkemys on kuuntelemisen arvoinen. Korona-aikana moni on paikannut esimerkiksi lomautuksen aiheuttamia tulonmenetyksiä pikavipeillä saadakseen arjen sujumaan.

Suomen Pankki kertoi myös, että taloyhtiölainojen osuus kotitalouksien velasta on kasvanut edelleen. Tästä on syytä olla aidosti huolissaan. SP:n johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sanoikin, että taloyhtiölainat voivat hämärtää asunnonostajien käsitystä asumisen kokonaismenoista ja houkutella ostamaan omaan velan- ja vastikkeenhoitokykyyn nähden kalliita asuntoja.

Asuntoilmoituksessa oleva hinta voi hämätä, kun on suuri into saada oma asunto. Pitäisi katsoa tarkkaan, minkä verran velkaa on taloyhtiön nimissä. Huolta herättää myös se, ymmärtävätkö esimerkiksi nuoret asunnonostajat, että jos joku ei selviydy taloyhtiölainan maksusta, muut maksavat?

Oma keskustelunsa olisi, että Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki eivät ole velkaantumiskeskustelussa sivustaseuraajia vaan keskeisiä toimijoita. On houkutus sanoa, että ne ovat kuin pukki kaalimaan vartijana – niin paljon rahaa on markkinoille syydetty.

Silti keskustelu kotitalouksien velkaantumisesta, pikavippien haitoista ja taloyhtiölainojen ongelmista on tervetullut ja tärkeä. Myös nuorten asunnonostajien tilannetta on syytä pohtia. Varautuakin kannattaa, sillä pitkään asuntolainaan sisältyy aina se riski, että korot nousevat. Ja pahimmillaan jälki on silloin karua.