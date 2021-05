Pääkirjoitus: Sananvapautta pitää vaalia – se tarvitsee elääkseen raikasta keskusteluilmapiiriä

Sananvapauspalkittu Erätauko-säätiö on oivaltanut sen, ettei keskusteluun tarvitse hakea yksimielisyyttä. Tärkeintä on kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen – ja ymmärryksen syveneminen.

Entä jos mielipiteitä olisi vain yksi? Näin kysyivät Itävallan sanomalehtien liiton VÖZ:n jäsenlehdet maanantaina, YK:n kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä. Kysymys oli painettu isokokoisella fontilla jokaisen lehden etusivulle, ilman muuta sisältöä.

Kysymys on jo klassinen, mutta se on aina hyvä esittää. Medianvapaus on olennainen osa sananvapautta, joka on vapaan ja demokraattisen valtion keskeisimpiä arvoja. Vaikka sananvapaus on kansalaisten perusoikeuksien ytimessä, se ei ole itsestäänselvyys. Sitä vaalittava ja puolustettava, samalla tavalla kuin demokratiaakin.

Huolestuttavia esimerkkejä median- ja sananvapauden kapenemisesta ovat naapurimaamme Venäjä ja EU:n jäsenvaltio Unkari. Molemmista on kovaa vauhtia tulossa vain yhden sallitun mielipiteen yhteiskuntia.

Median- ja sananvapauden edistämistä ajavan Kansainvälisen lehdistöinstituutin IPI:n Suomen-ryhmä myönsi maanantaina sananvapauspalkinnon Erätauko-säätiön toimitusjohtajalle Laura Arikalle. Valinta on onnistunut, sillä Erätauko-säätiö tekee juuri sitä työtä, jota sananvapauden puolustamiseksi pitääkin tehdä.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kehittämä ja Erätauko-säätiön käyttämä keskustelumenetelmä edistää rakentavaa ja tasavertaista yhteiskunnallista vuoropuhelua: entistä parempaa keskustelukulttuuria, jossa eri taustoista tulevat ihmiset voivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Perusajatus on, ettei keskustelun tarvitse etsiä yksimielisyyttä. Sen tehtävänä on saada kaikki kuuntelemaan toisia ja antaa kaikille tilaisuus tulla kuulluksi. Näin ymmärrys keskustelun aiheesta syvenee. Sitten onkin hyvä sopia ratkaisuista ja tehdä niitä varten päätöksiä.

Vastuussa keskusteluilmapiiristä ei ole jokin epämääräinen taho, vaan me kaikki:

– Tekojen avulla keskustelukulttuuriinkin voi vaikuttaa. Helpointa on aloittaa itsestä, kirjoitti Laura Arikka maanantaina Twitterissä.

” Suomessa median- ja sananvapaus eivät ole uhattuna, mutta niihin kohdistuu painetta monelta suunnalta.

Suomessa median- ja sananvapaus eivät ole uhattuna, mutta niihin kohdistuu painetta monelta suunnalta. Tilanne on sama kuin muualla Pohjolassa ja monessa läntisen Euroopan maassa. Luottamustehtäviin valittujen, asiantuntijoiden, journalistien ja kansalaisten halu osallistua julkiseen keskusteluun on vähentynyt, koska keskustelijoihin kohdistuu niin paljon vihaa, häirintää, maalittamista ja uhkauksia.

Sananvapauden varjolla sosiaalisessa mediassa leviää valtava määrä harhatietoa: salaliittoteorioita, tahallista disinformaatiota ja propagandaa. Niiden taustalla voi olla yksittäisten tekijöiden lisäksi myös painostusryhmiä ja vihamielisiä valtiollisia toimijoita. Kansainväliset sosiaalisen median jätit olisi saatava kuriin ja siivoamaan alustansa haittatiedosta.

Sananvapaus ei ole kuolemassa, mutta se vaatii elääkseen raikasta keskusteluilmapiiriä. Helpointa on aloittaa itsestä, kuten Arikka muistutti.