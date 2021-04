Pääkirjoitus: Sanna Marinin hallituksessa kiihkeä valtataistelu koronan varjossa – yhden keskeisen asian unohtaminen on vaarallista koko Suomelle

Hallitusyhteistyö kriisiytyi kansakunnan kannalta todella pahaan aikaan.

Vaalitappion kokenut keskusta lähti hallitukseen vuoden 2019 vaalien jälkeen, koska Antti Rinne (sd) halusi puolueen mukaan.

Hallitusohjelma rakennettiin keskustalle suotuisaksi.

Jo kesällä 2019 alkoi hallituspuolueiden kansanedustajien kesken möykkä milloin mistäkin asiasta. Ei tarvinnut olla politiikan tutkija ymmärtääkseen, että hallituksen sisäinen ilmapiiri ei ollut paras mahdollinen.

Keskusta on kipuillut hallituksessa koko ajan: ollako vai eikö olla?

Kannatusmittauksissa puolueen hallitustaival on satanut perussuomalaisten laariin.

Hallitus on niin kaltevalla pohjalla, että ilman koronapandemiaa se olisi kaatunut jo viime syksynä. Väite on kova, mutta ei vailla katetta. Kipeitä asioita siirreltiin eteenpäin, kunnes niitä oli pakko ratkoa Helsingin Säätytalossa huhtikuussa 2021, viimeisellä rajalla.

On totta, että nyt kiistellään velkaantumistahdista, työllisyyttä tukevista toimista ja turpeesta, mutta yhtä totta on myös se, että nyt ratkotaan politiikan kulttuuriin ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuteen liittyviä todella isoja asioita.

Nyt keskustan pitäisi kääntää kelkka ja poimia hallitusohjelman lupaamat hedelmät, mutta kelkan kääntämisen seuraus hallituksen kaatumisineen voi olla vieläkin karvaampi kokemus – puolueen ja koko Suomen kannalta.

Pandemian hoidossa pääministeri Sanna Marin (sd) on ollut avainasemassa ja näkyvällä paikalla julkisuudessa – meillä ja muualla.

Se on saattanut hämärtää valta-asetelmia hallituksen sisällä.

Marin esikuntineen ja luottoministereineen on ottanut valtaa itselleen enemmän kuin monipuoluehallituksessa olisi soveliasta. Marin on saanut vastustajia myös omasta leiristä: liian moni asia menee vain ja ainoastaan Marinin näkemysten mukaan. Varpaita tallotaan ja hampaan kolot täyttyvät.

Keskustan manööveri on varmasti myös pääministerin palauttamista maan pinnalle yhtä paljon kuin puolueen oman profiilin nostamista ennen kuntavaaleja.

Yleensä hallituksessa on vahva kaksikko: pääministeri ja valtiovarainministeri.

He ovat lähes aina olleet puolueidensa puheenjohtajia, hallitus toimii tai yskii sen mukaan, miten kaksikon kemiat toimivat. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on toki keskustan puheenjohtaja, mutta ministeriposti on puheenjohtajalle kovin vaatimaton. Valtiovarainministeri Matti Vanhasella (kesk) on taas kova ministeriposti, mutta vaatimaton paikka viisikon ulkopuolella hallituksen sisäisessä valta-asetelmassa.

Tätä on nyt moni ihmetellyt, mukaan lukien Matti Vanhanen itse.

Hallituksen kova ydin olisi pitänyt syntyä Marinin ja Saarikon välille, mutta sitä ei ilmeisesti syntynyt. Pääministerille on jäänyt tilaa ottaa ja käyttää valtaa.

Politiikan tornien taiston alle jää valitettavasti asia, joka on oikeasti kaikkein tärkein. Taloudellinen kasvu.

Jos Suomen taloutta ei saada pandemian jälkeen kestävälle, pitkäaikaiselle kasvu-uralle, Säätytalon näyttävällä poliittisella sapelinkalistelulla ei ole juurikaan merkitystä kansalaisten kannalta. Sopeutuksia ja kurjuutta on luvassa – oli hallituksen kokoonpano sitten mikä tahansa.