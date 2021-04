Pääkirjoitus: Marinin hallitukseen iski puolivälin kriisi – työllisyyspuheissa kannattaa olla rehellinen eikä luottaa tyhjiin temppuihin

Hallitus on ajautunut puolivälissään taipaleensa pahimpaan kriisiin. Keskusta haastaa pääministeri Sanna Marinia (sd) johtajuudesta ja hallituksen työllisyystavoitteiden realistisuudesta. Työllisyyden osalta hallituksen ei kannatakaan turvautua tempputyöllistämiseen, jossa uusi työpaikka maksaa kansantaloudelle enemmän kuin tuottaa.

Hallituksen kehys- ja puoliväliriihestä tuli odotetun vaikea, ehkä jopa odotettua vaikeampi. Asetelmakin on odotusten mukainen: keskusta vastaan muut. Kaksi päivää ei riittänyt riiheen, vaan jatkoaikaa tarvitaan. Hallituksen sopu on koetteilla, hallituksen kaatuminen on mahdollista, vaikka ei todennäköistä.

Hallituksen jatkon kannalta olennaisin kysymys liittyy työllisyyteen: Kuinka paljon hallituksen työllisyystoimet oikeasti tasapainottaisivat julkista taloutta? Suomeksi sanottuna kyse on tempputyöllistämisestä. Poliittisella paineella luotu työpaikka saattaa maksaa julkisen talouden kannalta enemmän kuin se koskaan tuottaa. Se tie on kansantalouden kannalta kestämätön, olipa vallassa mikä hallitus tahansa.

Työllisyys on hallituksen akilleen kantapää. Hallitusohjelmaa ei ole päivitetty, vaan se lupaa yhä hallituksen tavoittelevan 75 prosentin työllisyysastetta, samoin kuin julkisen talouden tasapainottamista vuoteen 2023 mennessä. Ohjelma on vanhentunut, tavoitteet voi käytännössä unohtaa.

Kulunut vuosi on mennyt hallitukselta koronan hoitamisessa, mutta julkisen talouden ja työllisyyden ongelmat olivat tiedossa jo ennen koronaakin, eivätkä ole kadonneet minnekään. Uhkaava kestävyysvaje odottaa nurkan takana. Pysyi hallitus pystyssä tai ei, äänestäjillä on syytä odottaa hallituksen suunnalta myös realistisia puheita. Nykypuheet eivät realistisilta kuulosta.

Antti Rinteen (sd) hallituksen syntymisestä tulee kesäkuun 6. päivänä kaksi vuotta. Rinteen hallitusneuvotteluista keksittiin sanahirviö ”päätösperäinen työllistäminen”. Päätösperäisiä työpaikkoja etsimään hallitus perusti seitsemän työllisyystyöryhmää, joiden anti on jäänyt käytännössä olemattomaksi. Sanna Marin (sd) aloitti pääministerinä joulukuussa 2019, ja Marinin hallitus on jatkanut hokemistaan päätösperäisistä työpaikoista, joiden osalta takaraja häämöttää vasta vuonna 2030.

Kehysriihessä alkoi kaiken lisäksi huutokauppa työllisten määrästä, kun Marin nokitti keskustaa keskiviikkona jättämässään kompromissiesityksessä nostamalla työllisyystavoitteen entisestä 80 000:sta jopa 100 000 työlliseen. Puheista on vaikea ottaa selkoa, kun kovat ja pehmeät työllistämiskeinot menevät sekaisin ja eri ministeriöt esittävät erilaisia arvioita työllistämistoimien vaikutuksista. Valtiovarainministeriön laskelmia työllisyysvaikutuksista yritetään selvästi haastaa.

Hallituksella on vielä kaksi vuotta jäljellä, eikä hyvältä näytä. Hallituksen hyvä henki, jos sellaista on joskus ollut, on tiessään. Jos hallitus selviää kaksivuotissynttäreistään, mikään ei takaa sen jatkoa loppuun saakka. Eripura jää pysyväksi. Työllisyys- ja talousriidat jäävät odottamaan syyskuun varsinaista budjettiriihtä, johon hallitus saattaa hyvinkin kellahtaa. Viikonloppuna hallitustilannetta käsittelee myös keskustan puoluevaltuusto. Puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) on kovan paikan edessä perustellessaan keskustan jatkoa hallituksessa.