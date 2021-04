Pääkirjoitus: Stora Enson karu ilmoitus tietää ankeita aikoja Sanna Marinin hallitukselle

Keskiviikkona alkava kehysriihi on hallitukselle vaikea. Stora Enson ilmoitus suurista irtisanomisista ei tilannetta helpota.

Tiistaina aamulla tuli uutinen, jota hallitus ei olisi kaivannut ennen keskiviikkona ja torstaina pidettävää kehys- ja puoliväliriiheä. Stora Enso ilmoitti sulkevansa Kemin Veitsiluodon tehtaan. Ilman töitä jää noin 670 työntekijää. Laihaa lohtua tarjoaa se, että myös Ruotsissa tulee vähennyksiä, kaikki ei osunut Suomeen.

Yhtiön toimitusjohtaja Annica Bresky sanoi tiedotustilaisuudessa, että Euroopan paperinkulutus laski 18 prosenttia viime vuonna. Kysynnän arvellaan jatkossakin laskevan.

Paperiteollisuudessa onkin paljon ylikapasiteettia. Viime syksynä UPM sulki Kaipolan tehtaan ja tehtaita on laitettu kiinni myös ulkomailla.

Valoa tuo se, että vain muutama kuukausi sitten Metsä Group kertoi rakentavansa oman vanhan sellutehtaansa tilalle uuden. Se on 1,6 miljardin euron investointi Suomeen.

Hallitukselle vaikeuskertoimia tulee siitä detaljista, että valtio on Solidiumin kautta Stora Enson suuromistaja. Silti – globaalit pörssiyhtiöt elävät oman markkinansa tahtiin. Moni muistaa kuitenkin, miten pääministeri Sanna Marin (sd) moitti syksyllä UPM:n toimintaa vastuuttomaksi. Nyt Stora Enso irtisanoo vielä enemmän. Pääministeri ja muutkin ministerit lupasivatkin tiistaina apua Kemiin.

Hallituksen kannalta Stora Enson ajoitus on tyrmäävä. Kehysriihestä ei ollut muutenkaan tulossa helppoa, ja nyt tunnelma latistuu entisestään. Erittäin suuria kiistakysymyksiä liittyy nimenomaan työllisyyteen, ja hallituskumppaneilla on hyvin erilaiset näkemykset siitä, mitä pitäisi tehdä.

Lisäksi hallituksen pitää saada sovittua, missä tahdissa velkaantumista aletaan taittaa ja miten palataan koronan romuttamiin talousraameihin.

Vaikeaa on. Keskusta haluaa esimerkiksi toimia, joilla työttömyysturvaa muuttamalla ihmiset etsisivät aktiivisemmin töitä. Lisäksi se haluaa talouskuria. Vasemmistoliitto taas ei suostu ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikennyksiin.

Ulkopuolelta ei ole tulossa apua, sillä työnantajien ja työntekijöiden useat työllisyystyöryhmät eivät saaneet sovittua juuri mistään. Aikaa on totisesti ollut. Lisäksi niiden välit eivät ole nyt erityisen lämpimät.

Hallituksen sisältäkin alkaa kuuluu ääniä, että pääministeri on keskittynyt lähinnä hoitamaan korona-asioita. Nyt hänen on keskityttävä myös talouteen ja saatava läpi joitain luvatuista työllisyystoimista. Siinä on tosin vaarana, että demareille läheinen ay-liike suuttuu. Lisäksi jokainen puolue joutuu miettimään kesäkuun kuntavaaleja.

Aina ennen kehysriiheä sanotaan, että vaikeaa tulee. Nyt tulee todella vaikeaa.