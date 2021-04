Pääkirjoitus: Saksan valinta vaikeutui – Euroopan ongelmat eivät odota

Kamppailu liittokansleriehdokkuudesta sekoittaa Saksan politiikkaa, kirjoittaa Ilta-Sanomat.

Kahden miehen kamppailu hämmentää Saksassa.

Maassa pelätään poliittista halvausta, kun liittopäivävaalit lähestyvät syksyllä. Siihen ei olisi varaa, sillä pandemia koettelee maata yhä pahasti. Euroopan johtavan valtion pitäisi olla koko ajan valmiina vastaamaan myös muihin uhkiin. Niistä tuorein on Venäjän joukkojenkeskitykset Ukrainan rajalle.

Maanantaina asiat menivät uudella tavalla solmuun. Kristillisdemokraattien (CDU) ja sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n johtajat eivät päässeet sopuun siitä, kummasta tulee liittokansleriehdokas. CDU:n puheenjohtaja Armin Laschet sai taakseen oman puolueensa ylimmän johdon. CSU:n Markus Söder pyrkii silti yhä liittokansleriehdokkaaksi.

Tilanteeseen ei ole selviä sääntöjä ja sen setviminen vie vähintään päiviä.

Armin Laschet nousi CDU:n johtoon vasta tammikuussa. Hänen edeltäjänsä Annegret Kramp-Karrenbauer oli nykyisen liittokanslerin Angela Merkelin valinta seuraajakseen puolueen johtoon. Sitten olisi ollut Kramp-Karrenbauerin vuoro pyrkiä liittokansleriksi. Tämä kesti puolueen johdossa kuitenkin vain pari vuotta.

Laschetin puoluejohtajakausi on kestänyt vasta kolmisen kuukautta, mutta häneenkin ollaan jo kyllästyneitä. Laschetia pidetään varovaisena kabinettipoliitikkona, ei kansanvillitsijänä. Koronaväsymyksen myötä puolueen suosio on laskenut nopeasti. Luopuva liittokansleri Merkel pyrkii ottamaan iskut itselleen, mutta se ei auta.

Baijerin Söder on erittäin suosittu poliitikko koko Saksassa. Mielipidemittauksissa hän peittoaa Laschetin. Söder näkee tilaisuutensa tulleen. Tai ainakin, että hänellä ei ole mitään menetettävää.

Söder on jo saanut kansainvälistä huomiota. Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsui hänet viime vuonna vierailuille. Söder kiitti hiljan valmistelemalla Sputnik V -rokotteen hankkimista Baijeriin. Saksan monimutkaisessa Venäjä-suhteessa tämä ei romuta Söderin mahdollisuuksia.

Laschetin tukijat voivat huomauttaa, että CSU:n johtajia ei koskaan ole valittu liittokansleriksi. Franz Josef Strauss epäonnistui vuonna 1980 ja Edmund Stoiber vuonna 2002.

CSU:ta pidetään CDU:ta konservatiivisempana ja se vieroksuttaa monia Pohjois-Saksan äänestäjiä.

Juuri nyt omapäinen ja dynaaminen Söder voisi kuitenkin omasta mielestään vedota heihin. Laschetilla on kuitenkin vahva puoluekoneisto takanaan.

Kristillisten puolueiden liiton asema on joka tapauksessa vahva. Sen ikiaikainen kilpailija SPD on kutistunut yhteishallituksessa. Ainoastaan Saksan vihreillä on teoreettinen mahdollisuus kisata liittokanslerin paikasta. He päättävät ehdokkaansa ensi viikon alussa.