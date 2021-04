Pääkirjoitus: Poliisi rauhoittamassa tunteita rokoteasemalla kielii orastavasta rokotepaniikista – pelkoon ei todellakaan ole mitään syytä

Astra Zenecan koronavirusrokote herättää ihmisissä pelkoa, vaikka rokotteen hyödyt ovat valtavasti haittoja suuremmat.

Suomessa noin 1,13 miljoonaa ihmistä on nyt saanut ainakin ensimmäisen annoksen koronavirusrokotetta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Rokotekattavuus ensimmäisen rokotteen osalta on 25,2 prosenttia.

Vaikka rokottaminen lähti varsin hitaasti liikkeelle, useistakin syistä, sittemmin rokottamiseen on tullut vauhtia.

Kuten niin usein koronan kanssa, uusia ongelmia on näköpiirissä. Ja vaikka niitä ei suoranaisesti olisi, ihmisten käytös aiheuttaa ongelmia.

Osa ihmisistä pelkää nyt kovasti Astra Zenecan koronavirusrokotetta. Pelko liittyy siihen, että rokotteeseen on liitetty niin sanottu veritulppaongelma. Yhteys on olemassa, mutta THL:n mukaan riski on erittäin pieni. Rokotteen hyödyt ovat keskimäärin huomattavasti sen haittoja suuremmat.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo sanoo, että ihmiset ottavat jokapäiväisessä elämässään paljon suurempia riskejä kuin se, mikä liittyy Astran mahdollisiin haittavaikutuksiin. Moniin yleisiin lääkkeisiin liittyy paljon suurempia ja vakavampia riskejä kuin tähän rokotteeseen (IS 12.4.). Mäkitalon mielestä haittavaikutusten pelko on mennyt ”yli kaiken järkevyyden”.

Hän huomauttaa, että tukospelossa ajattelematta jää, että itse koronavirustartuntaan liittyy moninkertaisia verenhyytymishäiriöriskejä suhteessa rokotteeseen.

Ihmisten pelkoja ei kuitenkaan pidä vähätellä. Mitä enemmän ja selkeämmin terveydenhuollon ammattilaiset jaksavat asiaa selittää, sen parempi. Nyt osa ihmisistä suhtautuu koronarokotteisiin puhtaasti tunteella.

Heitä pelottaa.

Arjessa pelko näkyy esimerkiksi siten, että viime viikon torstaina yhdelle Helsingin kaupungin rokotuspaikoista oli kutsuttava poliisi. Uhkaava tilanne syntyi, kun 65 vuotta täyttäneen rokotettavan omainen menetti malttinsa. Hän ei halunnut, että omaiseen pistetään Astra Zenecan rokotetta. Asiasta kertoi muun muassa HS 9.4. Vaaratilanteiden välttämiseksi Helsingin rokotuspisteillä on tehostettu vartiointia.

Ihminen voi valita, haluaako hän koronarokotteen vai ei, mutta sitä ei voi valita, minkä rokotteen ottaa. Näitä päätöksiä tekevät asiantuntijat parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta.

Koronarokote suojaa sairaudelta, joka itsessään on vakava riski. Jokaisen on syytä muistaa, että rokote ei ole suoja vain itselle vaan myös jokaisen läheisille. Tätä tietoa vasten voi miettiä päätöksiään. Mitä useampi on rokotettu, sen parempi on suoja meille kaikille.