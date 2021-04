Pääkirjoitus: Eduskunta unohti valvoa valvojaa – VTV-sotku on tutkittava viraston virkajohtoa perusteellisemmin

Valtiontalouden tarkastusvirastossa on pettänyt paitsi viraston ylimmän johdon harkinta myös viraston itsensä valvonta. Sen unohti eduskunta.

Eduskunnan kansliatoimikunta hyllyttää VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virastossa meneillään olevan poliisitutkinnan ajaksi. Poliisi tutkii epäiltyjä palkan maksamista ilman työvelvoitetta sekä virkamatkoilta kertyneiden lentopisteiden omimista omaan käyttöön.

Virastossa on meneillään myös muita epäselvyyksiä ja Yli-Viikarin toimia koskevia selvityksiä, kuten eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvitystyö ja erityistilintarkastus.

VTV päätyi pari viikkoa sitten uutisotsikoihin – ja kyseenalaiseen valoon – Yli-Viikarin tuhansien eurojen ehostus- ja edustuskulujen takia (IS 26.3.). Kauneuskulujen maksaminen viraston piikkiin herätti epäilyn harkintakyvyn vakavasta pettämisestä – etenkin, kun kyse on valtion varainhoitoa valvovasta virastosta.

Pääsiäisenä esiin nousi kyseenalaisia piirteitä myös VTV:n varsinaisesta toiminnasta, jossa tarkastus- ja valvontatoiminta näyttää supistuneen yhtä jyrkästi kuin koulutuksen, viestinnän ja verkostoitumisen kaltaiset oheistoiminnot ovat lisääntyneet (IS 2.4.).

Tällä viikolla julki on tullut vielä VTV:n tarkastuskertomusten kaunistelua esimerkiksi niin, että kertomusluonnoksista on poistettu tarkastajan kirjauksia tarkastuksissa esiin tulleista epäkohdista (IS 7.4.).

Eduskunnan on syytäkin selvittää, onko tarkastusvirasto ja viraston ylin johto tehtäviensä tasalla – ja täyttääkö virasto lain sille määräämää tehtävää.

Vaikka eduskunta on nyt havahtunut toimimaan, ja vaikka ensin kansliatoimikunta ja seuraavaksi myös tarkastusvaliokunta haluavat vaikuttaa päättäväisiltä, kansanedustajien järkytyksessä on myös tekopyhää teeskentelyä.

VTV on eduskunnan alainen virasto, jonka toimintaa valvoo ja ohjaa hallintoneuvostoa vastaava VTV:n neuvottelukunta sekä erikseen vielä eduskunnan tarkastusvaliokunta. Suuri osa VTV:n neuvottelukunnan jäsenistä on kansanedustajia, puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok) mukaan luettuna.

Tosin vielä suurempi osa neuvottelukunnan jäsenistä edustaa ministeriöitä ja muita valtion virastoja – eli VTV:n tarkastettavia.

Onkin selvää, että VTV:n epäselvyydet on selvitettävä viraston ylintä johtoa laajemmin hallintoa ja valvontaa myöten.

Selvitettäviin kysymyksiin kuuluu, onko VTV:n neuvottelukunta – ja tarkastettavien laaja edustus neuvottelukunnassa – edistänyt vai vesittänyt tarkastustoimintaa – ja pääjohtajan käsitystä vallasta ja vastuusta.

Tarkastusviraston pitäisi olla eduskunnan valvovien eikä nukkuvien silmien alla.