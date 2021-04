Pääkirjoitus: Uhka Ukrainan rajalla kasvaa – ja se koskee koko Eurooppaa

Putin on tottunut käyttämään sotaa politiikan välineenä.

Venäjän presidentti Vladimir Putinille sodankäynti näyttää olevan normaali politiikan väline. Tämän hän on osoittanut sekä maansa rajoilla että kaukana niistä.

Niinpä huolta Venäjän Ukrainan rajalla liikuttelevista joukoista ei pidä vähätellä. Jo seitsemän vuoden ajan Venäjä on pitänyt miehittämäänsä Krimiä omanaan. Myös kapinallisten hallitsemat alueet Itä-Ukrainassa ovat käytännössä Kremlin komennossa.

Ei ole syytä epäillä, etteikö Putin olisi valmis antamaan uusia kuolettavia käskyjä, jos katsoo sen välttämättömäksi.

Silti tilanne herättää ihmetystä. Mikä on saanut Venäjän juuri nyt ahdistamaan naapuriaan?

Yksi mahdollisuus on yksinkertaisesti se, että kahakoiden lisääntyminen Itä-Ukrainan rintamalla hermostuttaa Venäjää. Laajemmatkin suunnitelmat ovat mahdollisia.

Volodomyr Zelenskyi valittiin toissa vuonna Ukrainan presidentiksi. Sitä ennen hänet tunnettiin lähinnä tv-koomikkona.

Zelenskyi vetosi äänestäjiin lupaamalla vuosien konfliktin rauhanomaista loppua. Itä-Ukrainan vuotava haava on köyhälle maalle katastrofi. Rintama syö rahaa ja tappaa sotilaita.

Zelenskyi ei kuitenkaan ole edennyt Venäjän kanssa. Suurvallan vaatimukset saattavat olla liian suuria yhdenkään Ukrainan presidentin hyväksyttäväksi. Pattitilanne jatkuu.

Viime päivinä Zelenskyi on vedonnut lännen johtajiin tukea saadakseen. Sitä on vakuuteltu sekä Yhdysvalloista että EU:sta. Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi on toinen asia.

Zelenskyi on vedonnut Nato-maiden johtajiin, että hänen maansa tietä järjestön jäseneksi helpotettaisiin. Tätä Venäjä ei missään nimessä halua. Se ei välttämättä pelaa korttejaan oikein Ukrainaa ärsyttäessään.

Suuri vaara on, että Venäjä turvautuu yhä kovempiin toimiin katkaistakseen Ukrainan tien länteen. Se oli alkuperäinen syy sille, että Venäjä sekaantui Ukrainan asioihin vuonna 2014.

Täysi sota Ukrainan ja Venäjän välillä ei edelleenkään ole todennäköinen. Mahdollinen se on.

Euroopalle tämä olisi katastrofi. Pakolaisvirrat lähtisivät liikkeelle. Naton joukot liikkuisivat varmasti kohti itää, mutta kuinka pitkälle?

Keskusteluyhteydet lännen ja Venäjän välillä katkeaisivat. Tällä olisi merkitystä suuressa pelissä, jota Yhdysvallat ja Kiina käyvät maailmanvallasta. Venäjä ajautuisi yhä enemmän Kiinan kylkeen.

Suomen asema EU:n jäsenenä Venäjän vieressä kävisi äkkiä tukalaksi. Kriisi osuisi meihinkin, kun kamppailu pandemian kanssa on kesken.

Euroopan kevättä synkentävät sotaisat pilvet. Kaikkien kannalta on parasta, että ukkonen ei puhkea.