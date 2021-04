Pääkirjoitus: Eniten vanhuudessa yllätti köyhyys

Osa eläkeläisistä kokee, että rahat eivät millään riitä. Se on osalle ihmisiä täysin totta. Tilastot kertovat kuitenkin myös toisenlaista tarinaa.

Otsikko on hieman provosoiva, mutta tuolla teemalla Yhteisvastuun ja Ilta-Sanomien järjestämään kirjoituskilpailuun ikäihmisiltä pyydettiin tekstejä. Kirjoitukset ovat riipaisevaa luettavaa. Niistä käy hyvin selväksi, miltä tuntuu eläkevuosien pienituloisuus – suorastaan köyhyys – ja miten rahanpuute tekee ihmisestä yhteiskunnassa ulkopuolisen.

Kun ei ole rahaa osallistua, jää yhteisten rientojen ulkopuolelle ja harrastuksiin osallistuminen voi olla vaikeaa. Kirjoitukset kertoivat, miten jopa lankojen ostaminen käsitöitä varten voi olla liian suuri satsaus. Myös ruokajonot olivat kirjoittajille tuttuja paikkoja.

Toinen esiin nouseva teema oli se, että jos digitaidot ovat puutteelliset, se vaikeuttaa kovasti asiointia ja tulee kalliiksi. Esimerkiksi laskujen maksaminen pankissa tarkoittaa palvelumaksua.

Tämä on kirjoituksen lähettäneiden ihmisten arkea, eikä sitä missään tapauksessa pidä vähätellä. Heitä on paljon, ja heidän tuntemuksiinsa on monen helppo samaistua.

Toisenlainenkin totuus on. Siitä kirjoitti Elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomisti Sanna Kurronen blogissaan maaliskuun alussa. Hän kirjoitti, että käsitys laajasta eläkeläisköyhälistön joukosta on myytti, jolle ei löydy tukea tilastoista. Kurronen todistaa, miten alle 75-vuotiaat eläkeikäiset ovat muuta väestöä harvemmin pienituloisia. Yli 75-vuotiailla eläkeläisillä pienituloisuus on toistaiseksi keskimääräistä väestöä yleisempää, koska heistä harvempi on ollut nykyisen kaltaisen työeläkejärjestelmän piirissä.

Kun vertaa tilastoja ja eläkeläisten itsensä kokemuksia, kannattaa muistaa, että tilastot eivät kerro yksittäisen ihmisen elämästä. Ja toisinpäin: yksittäinen pienituloinen eläkeläinen ei ehkä näe sitä arkea, jossa hyvin toimeentulevat eläkeläiset elävät.

Jos kysyy nuoremmilta ihmisiltä, heistä moni kokee, että puolueet ajavat ennen kaikkea eläkeläisten asiaa, koska eläkeläisiä on lukumääräisesti paljon. Olisi hyvä tunnistaa, miten rajatusta kulmasta me asioita usein tarkastelemme.

Jotta eläkevuodet sujuisivat taloudellisesti suhteellisen mukavasti, niihin pitäisi alkaa varautua hyvissä ajoin. Yksi hyvä keino on kokeilla jo työssäoloaikana, miten tulevalla eläkkeellään tulee toimeen. Arvion eläkkeestään näkee eläkeyhtiöiden sivuilta.

Usein käy myös niin, että raha-asiat ovat olleet perheessä toisen – usein miehen – hallussa, ja leskeksi jäänyt nainen ei ole perillä asioista. Raha-asioista kannattaisi puhua ja niitä kannattaisi tarkastella yhdessä läpi elämän. Leskeksi tulo on niin suuri muutos, että silloin on vaikeaa ottaa raha-asiat haltuunsa.

Eläkeajan tulotaso ei tule yllätyksenä, sen saa helposti selville. Valmistautua ja varautua kannattaa, sillä elinvuosia nykyeläkeläisellä on keskimäärin rutkasti edessä. Pienituloisimpia tietokaan ei pelasta, mutta ainakaan asia ei tule yllätyksenä, jos eläkkeensä on käynyt tarkistamassa.