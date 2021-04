Pääkirjoitus: Koronataistelussa tarvitaan rajoituksia ja rokotuksia – sekä myös toivoa

Optimismi auttaisi väsyneitä ja kyllästyneitä jaksamaan vielä vähän, kirjoittaa vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Englannissa asuvat tuttavani ovat täynnä intoa: kuukausia kestäneen tiukan koronasulun jälkeen maa on vihdoin avautumassa. Ulkona saa kokoontua pienellä porukalla, joukkue-urheilu ulkona on sallittua ja kohta koittaa odotettu hetki: pubien ulkoterassit aukeavat.

Saarivaltakuntalaisten puolesta voi olla vain iloinen. Koronakurimus ja sulkutoimenpiteet ovat olleet paljon rankempia kuin monessa muussa maassa, saati sitten Suomessa. Britanniassa koronaan on kuollut yli 126 000 ihmistä, ja pahimpina päivinä raportoitiin kymmeniä tuhansia uusia tartuntoja. Tehokas rokottaminen on kuitenkin kääntänyt luvut selvään laskuun. Britannian tavoin rivakasti rokottanut Israel on myös päässyt avaamaan yhteiskuntaansa.

Koronatoimien purku on tärkeä signaali ja se koskettaa myös Suomea: se kertoo, että meillä on oikeasti vihdoin toivoa.

Sitä totisesti tarvitaan. Optimismi on varsinkin viime syksyn jälkeen ollut tiukassa. Ne hetket, jolloin on alkanut näyttää valoisammalta, ovat jääneet lyhyiksi. Keväällä ja kesällä elätellyt arviot epidemian väistymisestä haihtuivat ilmaan loppuvuotta kohden. Rokotteiden aloitus oli valtava ilouutinen, mutta sen jälkeen on tullut takaisku toisensa jälkeen: saatavuusongelmia, epäilyjä veritulppariskistä ja uutisia uusista virusmuunnoksia.

Vaikka syyt toivoon ovat olleet vähissä, juuri sitä tämä aika suorastaan huutaa. Optimismilla on kepeä ja vähän höttöinen kaiku, mutta se on paitsi luottamusta parempaan, myös konkreettisia toimia. Muun muassa Tanska ja edellä mainittu Englanti ovat laatineet selvät suunnitelmat siitä, miten ja millaisessa aikataulussa yhteiskunta palaa normaaliin. Viesti on selvä ja ilahduttava: tämä on joskus ohi. Suomessakin tällainen suunnitelma olisi jo tarpeen, mutta hallitus on ilmoittanut sellaista vasta sorvaavansa.

Uusi-Seelanti on puolestaan saanut kehuja onnistuneesta koronaviestinnästään. Vaikka maa on käynyt läpi erittäin tiukat sulkutoimet, virallisessa puheessa on ollut koko ajan selkeä, positiivinen ja eteenpäin katsova ”selviämme yhdessä” -henkinen linja. Uusi-Seelanti on muutenkin koronatorjunnan mallimaa. Muualla on seurattu kateellisina hyvän tautitilanteen sallimissa ulkoilmakonserteissa juhlivia uusiseelantilaisia.

Toki optimismia on annosteltava tarkalla kädellä. Liiallinen ja perusteeton usko hyvään voi johtaa siihen, että todellisia uhkia ei oteta vakavasti ja hätätilanteeseen syöksytään varautumatta. Katteeton optimismi muuttuu jälkikatsannossa virhearvioksi.

Mutta olematon optimismi tai suoranainen pessimismi tekee elämästä raskasta ja näköalatonta. Luotto siihen, että kaikki käy lopulta hyvin, on paitsi yksittäisen ihmisen jaksamisen, myös yhteiskunnan kannalta keskeinen eteenpäin vievä voima. Vailla toivoa lamaantuu ja kitkeröityy niin yksilö kuin kansakuntakin. Pienikin valonpilkahdus horisontissa antaa intoa etsiä ratkaisuja ja voimaa kestää raskaita vaiheita.

Koronataistelussa useimmat meistä alkavat olla väsyneitä, kyllästyneitä ja osa vihaisiakin. Uskoa ja optimismia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan maan johdolta ja meiltä kaikilta – ei luomaan vääränlaista huolettomuutta vaan jaksamaan vielä vähän. Kestämään yksitoikkoisuutta, rajoituksia, yksinäisyyttä ja eroa tärkeistä ihmisistä. Sillä koronan vastaisessa taistelussa tehokkaimpia aseita eivät ole vain rajoitukset ja rokote – niihin kuuluu myös toivo.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja