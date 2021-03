Pääkirjoitus: Järkilinja nyt rokotejakeluun – pääkaupunkiseudun ja Turun tautitilanne on otettava huomioon

Hallitus käsittelee keskiviikkona koronarokotteiden alueellista jakamista. Rokotteita on ohjattava sinne, missä tilanne on pahin eli pääkaupunkiseudulle ja Turkuun.

Koronarokotuksissa saavutetaan pääsiäisen jälkeen yksi merkkipaalu, kun miljoonan rokotetun ihmisen raja menee Suomessa rikki. Riskiryhmien rokotukset ovat edenneet. Nyt keskustelu tiivistyy siihen, pitääkö rokotteita ohjata sinne, missä koronavirus jyllää pahiten eli pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Hallitus käsittelee asiaa keskiviikkona.

Vastaus on selvä: kyllä pitää.

Asiantuntijoiden käsitys on pääsääntöisesti sama, vaikka hekin ovat antaneet ristiriitaisia lausuntoja. Tuntuisi enemmän kuin oudolta, että liikkumisrajoitukset pannaan voimaan pääkaupunkiseudulla ja Turussa, mutta päätös ei näkyisi rokotteiden jakamisessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laskenut, että rokotteiden aluepainotus vähentäisi sairaanhoidon tarvetta 21–23 prosenttia eli enemmän kuin hallituksen ajamat liikkumisrajoitukset. THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan pahimmille tautialueille menevistä lisärokotteista tulisi päättää heti. Pääministeri Sanna Marin (sd) twiittasi maanantai-iltana, että THL ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat valmistelleet mallia, miten kohdentaminen tulisi toteuttaa.

Hallituksen linja on ollut tähän saakka se, että riskiryhmät on rokotettava yhdenvertaisesti koko maassa ennen kuin alueellista rokotekohdentamisesta harkitaan. Nyt linjaa on todellakin harkittava. Rokotuksia on ohjattava pahimmille leviämisalueille. Tulipalokin sammutetaan yleensä ensin siellä missä palaa, eikä toisessa maakunnassa. Päätöksen pitkittäminen ei kannata, vaikka hallituksella olisi millaiset välipuheet keskenään. Lisäksi rokotusten ohjauksella on sekin etu, että se rajoittaisi viruksen leviämistä pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen, kun mökkikausi käynnistyy.

Hallitus on korostanut, että se seuraa asiantuntijoiden suosituksia, mutta rokotteiden jakelun osalta näin ei ole käynyt. Esimerkiksi toissa viikolla kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kannatti alueellista jakelua äänin 11–1, mutta hallituksen päätöksissä tämä ei ole näkynyt.

Jos hallitus huomenna linjaa, että rokotteissa aloitetaan alueellinen kohdentaminen, lisärokotteet olisi mahdollista saada parin viikon sisään. THL:n mukaan riskiryhmistä yli 70-vuotiaat saadaan rokotettua huhtikuun puoliväliin menessä ja muut toukokuun puolivälissä.

Samaan aikaan on jälleen kiihtynyt keskustelu myös ravintolasulkujen mielivaltaisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta. Sunnuntaina esimerkiksi perustasolla olevissa Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa pantiin ravintolat kiinni muutaman tunnin varoitusajalla. Samalla ne avattiin Lapissa Kittilää lukuun ottamatta – juuri pääsiäisruuhkien alla. Ravintolayrittäjille tilanne on kohtuuton, eikä tempoileva päätöksenteko anna hyvää kuvaa hallituksestakaan.