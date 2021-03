Pääkirjoitus: Suezin kanavan tulppa avautuu – meriturvallisuuden eteen pitää tehdä työtä myös Itämerellä

Maailma digitalisoituu kovaa vauhtia, mutta tavarat pitää yhä kuljettaa kuluttajille pitkien merimatkojen takaa.

Satelliittikuva näyttää, kuinka pelastusyhtiöt irrottivat Ever Given -konttialusta sunnuntaina Suezin kanavan eteläosassa.­

Konttialus Ever Givenin muodostama tulppa Suezin kanavassa avautui vihdoin, kun jättiläisen keula ja perä saatiin irti hiekasta varhain maanantaiaamuna. Meriliikenne maailman tärkeimpiin ja vilkkaimpiin kuuluvalla väylällä palannee kuitenkin ennalleen vasta päivien kuluttua. Yli 450 aluksen sumaa tukoksen molemmin puolin ei pystytä purkamaan kovin nopeasti.

Suezin kanavaa on verrattu sydänvaltimoon, jonka läpi kulkee noin 12 prosenttia maailmankaupasta. Kriittisen väylän tukos aiheutti vakavan häiriön laivakuljetuksiin ja hyödykkeiden toimitusketjuihin. Taloudelliset menetykset nousevat karkean arvion mukaan 6–10 miljardiin euroon.

Jos jumi olisi jatkunut, olisivat varustamot joutuneet reitittämään laivakuljetuksiaan kalliille matkalle Afrikan ympäri. Laivaus Hyväntoivonniemen kautta on 3 000 merimailia pitempi kuin Suezin kanavareitti, kestää viikon kauemmin ja tuo satojen tuhansien eurojen ylimääräiset polttoainekustannukset.

Onnettomuus on hyvä muistutus siitä, että kaikesta digitaalisuudesta huolimatta tavarat pitää yhä kuljettaa kuluttajille pitkien matkojen takaa – ihan niin kuin ennenkin.

Eniten ihmetystä viime päivien Suez-uutisissa on herättänyt Ever Givenin valtava koko. Aluksen pituus on 400 metriä, ja sen kyydissä oli onnettomuushetkellä yli 18 000 merikonttia. Haveri nosti heti keskustelua siitä, onko näin suurten alusten operoinnissa järkeä. Kuljetukset eivät jakaudu usean aluksen kesken, vaan kaikki munat ovat samassa korissa. Mega-alukset vaativat mittavaa infraa konttisatamiin, keskittävät rahtipalveluja ja laivojen omistusta sekä nostavat riskiä toimitusketjujen häiriöistä.

Ever Givenin onnettomuuden syy ei ole vielä selvillä. Mahdollisiksi syiksi on mainittu kova tuuli, tekninen vika tai inhimillinen virhe.

Euroopan meriturvallisuusvirasto Emsan mukaan maailman merillä sattui 22 158 erilaista laivaonnettomuutta aikajaksolla 2014–2020. Niistä erittäin vakaviksi luokiteltiin 540. Suuronnettomuuksien määrä on kaikeksi onneksi koko ajan laskenut. Silti esimerkiksi vuonna 2019 kirjattiin 41 suurta alusta kokonaan menetetyiksi, kertoo vakuutusyhtiö Allianz.

Tekniset viat ovat yleisiä merionnettomuuksien syitä, mutta väärien tilannearvioiden tapaisilla inhimillisillä tekijöillä on usein suuri merkitys turmiin johtaneissa tapahtumaketjuissa. Turvallisuuskulttuuri ja turvamääräysten valvonta eivät ole merillä yhtä korkealla tasolla kuin ilmaliikenteessä.

Meriliikenteen riskit koskettavat läheisesti myös Suomea. Venäjän öljysatamiin suuntautuva säiliö­alusliikenne Suomenlahdella on vilkasta. Öljyonnettomuus Itämerellä merkitsisi katastrofia, josta toipuminen veisi vuosikymmeniä. Siksi meriturvallisuuden eteen on syytä tehdä jatkuvasti työtä.