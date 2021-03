Pääkirjoitus: Työnantajat puskevat paikallista sopimista vaikka saranapuolelta – ay-liike seuraa sivusta voimattomana

Teknologiateollisuus seuraa Metsäteollisuutta ja aikoo keskittyä paikalliseen, yrityskohtaiseen sopimiseen valtakunnallisten työehtosopimusten sijaan. Ennen ay-liike olisi reagoinut päätökseen voimakkaasti, mutta nyt se seuraa väistämätöntä kehitystä sormi suussa.

Metsäteollisuus päätti luopua valtakunnallisista työehtosopimuksista lokakuussa 2020 ja puolitoista vuotta myöhemmin työnantajien mahtijärjestö Teknologiateollisuus seuraa perässä. Kyse on siitä, että teollisuus ja työnantajat haluavat panna vauhtia paikalliseen sopimiseen, mikä ei näytä etenevän ilman työnantajajärjestöjen omia päätöksiä.

Teknologiateollisuus kertoi torstaina siirtävänsä vastuun valtakunnallisista työehtosopimuksista elokuusta alkaen uuteen työnantajayhdistykseen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn. Vanha Teknologiateollisuus jatkaa toimintaansa ja palvelee niitä yrityksiä, jotka haluavat jäädä työehtosopimusten ulkopuolelle ja tekevät yrityskohtaisia ratkaisuja.

Kun Metsäteollisuus teki ratkaisunsa, ay-liikkeeltä odotettiin koviakin vastareaktioita. Sellaisia ei ole näkynyt, vaan kritiikki on jäänyt puheiden tasolle. Samaa on odotettavissa nytkin. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi, että Teknologiateollisuuden päätöksen seuraukset nähdään vasta seuraavalla sopimuskierroksella, joskin hän ennakoi työmarkkinoille rauhattomuutta. Suurempi kysymys on, miten Teknologiateollisuuden vastapeluri, SAK:lainen Teollisuusliitto reagoi tilanteeseen.

Näyttää siltä, että ay-liike seuraa neuvottomana, hiukan sormi suussa suomalaisen työmarkkinarakenteen muutosta. Senaatintorille ay-liike ei näytä väkeään ainakaan mielenosoituksiin kokoavan, liekö enää saisikaan. Ennen tähän olisi reagoitu, mutta ay-liikkeen mahti ei ole entisensä. Siitä kertoo myös vuosi vuodelta laskevat liittojen jäsenmäärät.

Miksi nyt? Kuluneen sopimuskierroksen aikana paikallinen sopiminen ei ole teollisuudessa edistynyt toivotulla tavalla, perusteli työmarkkinajohtaja Minna Helle. Epäilemättä teollisuudessa on seurattu pettyneinä myös sitä, ettei paikallinen sopiminen ole edistynyt mitenkään hallituksen työllisyystyöryhmissäkään. Tuskin se nykyhallituksen aikana etenekään, vaikka hallituksessa yksin jäänyt keskusta uhoilee nostavansa asiaa esille.

Teknologiateollisuus on 1 600 jäsenyrityksellään Metsäteollisuutta huomattavasti merkittävämpi toimija työmarkkinoilla. Kun Metsäteollisuus teki oman ratkaisunsa, Teknologiateollisuus ilmoitti, ettei se ainakaan heti seuraa perässä. Nytkin se esitti päätöksensä erittäin maltillisissa puitteissa: ay-liikettä kiiteltiin yhteistyöstä, yleissitovuutta ei olla romuttamassa eikä työntekijöiden etuja haluta polkea. Ammattiliitot ovat jatkossakin keskeisessä roolissa, vaikka sopimuksia siirretään yritystasolle.

Toimitusjohtaja Jaakko Hirvolan mukaan kansainvälinen kilpailu pakottaa kuitenkin siihen, että palkoista ja muista työehdoista sovitaan yrityksissä. Kun paikallinen sopiminen ei muuten etene, työnantajat ovat nyt linjansa lopullisesti päättäneet. Paikallista sopimusta pusketaan läpi vaikka saranapuolelta. Työelämä on muuttunut sellaiseksi, että nyt työnantajilla on linjauksiinsa myös varaa – toisin kuin takavuosina.