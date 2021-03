Pääkirjoitus: Bilettäjää ei vastuu paina

Korona-ajan juhliin osallistuvat sanovat, että koronasirkukselle nauretaan päin naamaa. Ei kannattaisi.

Baarit ovat kiinni, ja juhlia kaipaavat ihmiset ovat siirtyneet koteihin tai vuokramökkeihin pitämään bileitä. Himos, Levi, opiskelijajuhlat – näitä otsikoita on nyt nähty ihan tarpeeksi.

Ilta-Sanomat kysyi lukijoiltaan verkkokyselyllä, ovatko he osallistuneet korona-ajan kokoontumisrajoituksia rikkoviin juhliin, ja jos ovat, pyrittiinkö juhlissa noudattamaan koronaturvallisuutta.

Kiteytys vastauksista: ei pyritty.

Vastaukset kertoivat esimerkiksi, että musiikki soi, viini virtasi ja hauskaa oli. ”Koronasirkukselle nauretaan päin naamaa. Ei käytetä maskeja, ei piitata turvaväleistä”, kirjoitti yksi vastaaja. Toinen osallistui bileisiin, joita varten vuokrattiin tila ja paikalla oli noin 40 henkeä. Kolmas arveli ajatuksen kulkevan niin, ettei virus tartu puolitutussa porukassa.

Kyllä se tarttuu.

Yksityistilaisuuksista on lähtenyt lukuisia tartuntaketjuja.

Ihmisten väsymyksen koronaan ja rajoituksiin ymmärtää. Ei tämä ole kivaa kenellekään. Ihminen on varsin sosiaalinen olento, joka kaipaa ympärilleen seuraa. Erityisen raskasta aika on nuorille sekä vanhuksille, joista osa on välttänyt sosiaalisia kontakteja yli vuoden.

Silti koronaa ei saada kuriin mitenkään muuten kuin vastuullisella käytöksellä. Ei voi ajatella, että juuri ne omat juhlat ovat turvalliset, tai ettei niistä lähde tartuntaketjua. Juhlissa olleet ihmiset tapaavat muita henkilöitä, jotka jälleen tapaavat muita henkilöitä. Ketju on valmis.

On selvää näyttöä, että virus tarttuu ihmisjoukoissa, ja nyt liikkeellä oleva brittimuunnos on vielä ärhäkämpi tarttumaan.

Osa ihmisistä ajattelee, että he voivat vapaamatkustaa, kunhan muut toimivat vastuullisesti. Entä kun ne ”muut” väsyvät ja alkavat toimia samalla tavalla? Silloin tilanne riistäytyy hallinnasta.

Koronakurimuksesta ei päästä eroon kuin sillä, että rajoitustoimia uskotaan ja annettuja ohjeita noudatetaan.

Vanhan sanonnan mukaan joukossa tyhmyys tiivistyy. Se nähtiin lauantaina Helsingissä koronarajoituksia vastustaneessa mielenosoituksessa, johon saapui satoja mielenosoittajia. Koska he vastustivat koronarajoituksia, niitä ei tietenkään noudatettu. Sunnuntaina poliisi sitten selitti, miksi he eivät mielenosoitusta hajottaneet, vaikka se rikkoi selvästi korona-ajan kokoontumisrajoituksia.

Kaikki ovat koronaan ja rajoituksiin väsyneitä. Ikävä kyllä, nyt ei auta kuin jaksaa. Tilanne helpottaa vähitellen, kun riittävän moni ehtii saada rokotuksen. Tunnelin päässä välkkyy jo selvästi valoa, mutta minkäänlaista oikotietä ei ole. Rajoitukset koskevat ihan kaikkia.