Koronavirus on osoittautunut vaikeaksi vastustajaksi lääketieteellisesti ja yhteiskunnallisesti.

Rokotelasteja tulee ja menee maailmalla. Kun tavaraa on vähemmän kuin halukkaita ottajia, kiistoja riittää.­

Virus mellastaa ihmisissä, mutta myös kansallisessa ja kansainvälisessä politiikassa. Valtioista ja instituutioista tulee toistensa kilpailijoita, vaikka periaatteessa kaikkien pitäisi toimia yhdessä viruksen kukistamiseksi.

Kansainvälisessä politiikassa taistellaan rokotteista.

Valtiot kahmivat niitä itselleen tai kieltävät rokotteiden viennin ennen kuin omat kansalaiset on rokotettu. Italia esti rokotelastin lennättämisen Australiaan ja Yhdysvallat on ollut haluton viemään AstraZenecan rokotetta Eurooppaan.

Euroopan unioni tilasi rokotteita eri valmistajilta tarpeeksi – paperilla.

Todellisuudessa niitä ei saada tarvittavia määriä tarpeeksi nopeasti. Tämä kiristää tunnelmia EU:n sisällä. Jos tilanne kärjistyy, tässä ”isojen poikien” rokotesodassa Suomi jää väistämättä mopen osille, oltiin sitten mukana EU:n rokotetilauksessa tai ei.

Kansainvälinen yhteisö ei ollut, varoitteluista huolimatta, valmistautunut globaaliin pandemiaan, ja uinahduksesta maksetaan vielä kallis lasku.

Kun länsimaat kinastelevat keskenään, Venäjä tekee taitavaa rokotediplomatiaa tarjoamalla omaa Sputnik-rokotettaan halukkaille. Venäjälle koronakriisi on tilaisuus hajottaa lännen leiriä ja laajentaa vaikutusvaltaansa, ja itänaapuri ei todellakaan jätä tilaisuutta käyttämättä.

Pitkittyvä taistelu koronaa vastaan on muuttumassa yhä enemmän kansainväliseksi valtapolitiikaksi, suoranaiseksi koronasodaksi, jossa eri toimijat pelaavat härskisti omaan pussiinsa.

Pinnan alla kuohuu Suomessakin.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat kulisseissa aika ajoin tukkanuottasilla siitä, kuka pandemian torjuntaa johtaa ja ohjeistaa.

Näkemyserot purskahtavat välillä julkisuuteenkin saakka: viime keväänä yleistä maskisuositusta vaatinut THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta jyrättiin hiljaiseksi. Koronavirus aiheuttaa ristivetoa hallituksen sisälläkin muun muassa rajoitusten kohdentamisessa. Suomen löysästä rajatestauksesta on etsitty syntipukkia eduskuntaa myöten.

Seuraava koitos käydään Suomen rokotejärjestyksen muuttamisesta. Kun vanhukset ja riskiryhmät on rokotettu, ketä rokotetaan ja missä seuraavaksi.

Koronavirus levittää vakavaa tautia tehokkaasti, jopa niin tehokkaasti, että kansalliset ja kansainväliset valtakoneistot horjuvat.

Kyseessä on siis aikamme viheliäisin vitsaus, joka haastaa vapaakaupan, nostaa eturistiriidat pintaan ja korostaa, jälleen kerran, vahvemman oikeutta maailman politiikassa. Valtapoliittinen riitely on harmillista, tuhoisaa ja turhaa, koska koronavirus elää ja voi hyvin heikentyneenäkin niin pitkään kunnes valtaosa väestöstä on rokotettu.

Meillä ja muualla.