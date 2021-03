Pääkirjoitus: Suomi tarvitsee uusia osaajia – turvallisuus, vakaus, tasa-arvo ja luonto ovat hyviä valtteja rekrytoinnissa

Hallitus purkaa byrokratiaa ja tuo uutta lainsäädäntöä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi; sen lisäksi olisi syytä tuulettaa ummehtuneita asenteita.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ryhtyy purkamaan esteitä työperäisen maahanmuuton tieltä, kertoi työministeri Tuula Haatainen (sd) maanantaina. Nopeisiin toimiin onkin syytä, sillä esimerkiksi tietotekniikan ja rakentamisen aloilla sekä terveydenhuollossa ja konepajoilla on pulaa osaavista tekijöistä. Elinkeinoelämä on jo pitkään vaatinut aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa, jolla osaajapulaa voitaisiin helpottaa.

Keinoja on useita, ja niiden toteuttamiseksi tarvitaan muutoksia sekä lainsäädäntöön että viranomaisten lupaprosesseihin. TEM:n on tarkoitus muun muassa karsia byrokratiaa työ- ja koulutusperusteisten oleskelulupien hakijoilta sekä luoda uusi pikakaista erityisalojen osaajille, kasvuyrittäjille ja näiden perheenjäsenille. Erityisosaajien suora rekrytointi Delhissä ja Piilaaksossa alkaa pilottihankkeissa sen jälkeen, kun koronatilanne on helpottunut.

Tarvittavat lakimuutokset hallitus aikoo viedä eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana. Työlupajärjestelmän kokonaisuudistukseen liittyvät lait on tarkoitus saattaa voimaan kesällä 2022.

Uudistusaikeet ansaitsevat kehuja, sillä Suomen talouden kyky kasvaa ja ylläpitää hyvinvointipalveluita uhkaa heikentyä ratkaisevasti lähivuosikymmeninä. Syntyvyys hiipuu, väestö vanhenee ja taloudellinen huoltosuhde heikkenee. Elinkeinoelämän keskusliiton arvion mukaan työikäisen väestön määrä laskee 130 000 henkilöllä kymmenessä vuodessa. Samalla valtion velkaantuminen kasvattaa kestävyysvajetta.

Työperäisen maahanmuuton lisääminen ei ole ongelmatonta. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja työllistyminen on tähänkin saakka ollut hankalaa. Jo työnhakijan nimen viittaaminen ulkomaalaistaustaan vaikeuttaa työhaastatteluun pääsyä. Byrokratian karsimisen lisäksi tarvitaankin syvälle käyvää asennemuutosta ja nollatoleranssia rasismille.

” Tärkeää on oikean tyyppisen osaamisen löytäminen maailmalta.

Uusien hankkeiden taustalla on Pellervon taloustutkimuksen PTT:n ja Merit Economicsin tutkimusraportti, joka julkaistiin viime perjantaina. Raportissa on paljon hyviä havaintoja. Ensiksi, tärkeää on oikean tyyppisen osaamisen löytäminen maailmalta ja kyky houkutella osaajat Suomeen. Toiseksi, osaamiseen pohjautuva maahanmuutto ei pelkästään lisää siitä hyötyvän toimialan tuotosta, vaan vapauttaa tuottavuuden kasvun kautta työvoimaa muillekin toimialoille. Kolmanneksi, Suomen pitää panostaa koulutukseen, jolla tuetaan sekä maahanmuuttajien että syntyperäisen väestön osaamista.

Suomella on paljon tarjottavaa. Suomi on turvallinen, vakaa ja tasa-arvoinen maa, joka on selvinnyt koronaepidemiasta suhteellisen hyvin. Täällä on tilaa ja puhdasta luontoa. Jälkikasvulle Suomi tarjoaa ilmaisen peruskoulun ja hyvät mahdollisuudet korkeatasoisiin jatko-opintoihin. Näitä valtteja on hyvä korostaa, kun Suomea markkinoidaan maailmalla.