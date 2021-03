Pääkirjoitus: Suomen EU:lta saamat elpymisrahat vähenivät – kokoomus on kohta todella lirissä

Hallitus julkisti tänään alustavan EU:n elpymispaketin ja sen, minne 2,9 miljardin tukikokonaisuus.

Kymmenen hyvää ja sata kaunista. Näin voisi kuvata valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) esittelemiä EU:n elpymispaketin myötä Suomeen tulevia miljardeja.

Se Vanhaselta jäi sanomatta, että Suomen osalta summa pieneni – taas.

Kesällä, kun sopimus tehtiin, Suomen piti saada 3,2 miljardia euroa eli siitä Suomen tukisumma on tippunut sadoilla miljoonilla. Lopullista määrää ei vielä tiedetä.

Summa on pienentynyt, koska taloudessa on mennyt odotettua paremmin.

Lopullisesti määrä on selvillä vasta 2022. Suomen maksuosuus on puolestaan 6,6 miljardia, joka pitää maksaa vuoteen 2058 mennessä. Sen osalta kukaan ei ole ainakaan vielä uutta sanonut. Epäsuhta on valtava, siksi asia on Suomessa pomminherkkä.

Hallitus otti kuitenkin maanantaina ilon saavutuksestaan. Rahaa jaettiin innokkaasti, vaikka sopimus on vielä eduskunnan käsissä.

Suomi aikoo käyttää EU:n kautta tulevat rahat neljään pääkohteeseen: vihreään siirtymään, digitalisoinnin vauhdittamiseen, työllisyyteen ja osaamiseen sekä soteen. Painotus on uudistamisessa, ei elvytyksessä.

Paketissa on ilman muuta hyviä, kaivattuja osia.

Ilmastohankkeisiin hallitus laittaisi puolet 2,1 miljardin euron summasta. Sillä saataisiin tiputettuja kasvihuonepäästöjä peräti kolme miljoonaa tonnia eli kuusi prosenttia Suomen päästöistä. Se olisi kaksi kertaa sen verran, mitkä ovat liikenteen päästöt.

Yrityksille luvataan vipuvarsitukea, jonka avulla liikkeelle voisi saada yli kolmen miljardin edestä investointeja. Myös digitalisaatioon, nopeisiin yhteyksiin ja 6g-verkon rakentamiseen satsattaisiin niin paljon, että Suomesta tulisi alan huippumaa.

Tiedotustilaisuudessa ei puututtu myöskään herkkään kysymykseen kotimaisesta päätöksenteosta. Asia on parhaillaan eduskunnan käsissä.

Viimeksi sitä käsiteltiin helmikuun puolivälissä perussuomalaisten välikysymyksen pohjalta, jonka takana oli koko oppositio kokoomusta lukuun ottamatta. Kokoomus esitti oman epäluottamuksensa. Opposition mukaan EU:sta tulee elpymispaketin myötä tulonsiirtounioni eli koko EU muuttuu ratkaisevasti.

Nyt asiaa käsittelee eduskunnan perustuslakivaliokunta.

Mielenkiintoista on, mille kannalle se päätyy: pitääkö edetä perustuslain mukaisesti kahden kolmasosan enemmistöllä vai riittääkö yksinkertainen enemmistö.

Jos valiokunta tulee siihen tulokseen, että se tarvitsee perustuslain mukaisen enemmistön, sopimusta arvostellut kokoomus voi olla lirissä. Hallitus tarvitsee kokoomusta, että se saa paketin läpi. EU-myönteisen kokoomuksen ei ole loppujen lopuksi helppo pakettia kaataakaan, vaan se joutuu ehkä menemään arvostelustaan huolimatta hallituksen tueksi.

Poliittiset kilpailijat ottavat tästä ilon irti.

Korjaus 15.3.2021 klo 21.57. Suomen saama osuus ei ole pudonnut 2,1 miljardiin euroon. Summa korjattu otsikoon ja tekstiin.