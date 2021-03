Pääkirjoitus: Korona-ajan yo-kirjoituksista uhkaa tulla nuorille julma pudotuspeli

Jos nuori jää altistuksen vuoksi kirjoituksista sivuun, siinä menee myös mahdollisuus hakea tänä keväänä jatko-opiskelupaikkaa.

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat ensi viikon tiistaina. Kirjoitukset ovat oppilaille aina jännä paikka, mutta tänä keväänä hermoiltavaa on tavallista enemmän. Koronaluvut ovat viime viikkoina olleet kasvussa. Abit saavat jännätä, pysyvätkö he terveinä kirjoituksiin asti. Ja miettiä sitäkin, saavatko he tartunnan kirjoituksissa.

Lukiot tekevät kaikkensa pitääkseen oppilaat turvassa. Sisääntuloa kouluun on porrastettu, käsidesiä on runsaasti saatavilla, oppilaita on monin paikoin kehotettu pitämään omaehtoinen kahden viikon karanteeni ennen kirjoituksia. Pöydät on sijoitettu riittävien turvavälien päähän ja kirjoitusten aikana oppilaiden toivotaan pitävän maskia.

Silti riskejä on paljon. Ylen ykkösaamussa keskiviikkona vieraillut Espoon Leppävaaran lukion rehtori Ismo-Olaf Kjäldman kertoi, että heillä on pahimmillaan 119 abiturienttia samassa tilassa. Vaikka tila on suuri, siinä on ilman muuta riskiä paikallaolijoille. Siinä missä abeilla on maskit, ainakin Leppävaarassa valvojilla on maskit ja visiirit.

Erityisen vaikean tilanteesta tekee se, että jos abi ei nyt altistuksen vuoksi pääse osallistumaan kirjoituksiin, ne siirtyvät häneltä syksylle. THL on ohjeistanut, että karanteenissa oleva altistunut, mutta oireeton kirjoittaja, voisi osallistua erityisjärjestelyin. Leppävaaran lukion rehtori sanoo, että esimerkiksi he eivät pysty tällaista tilaa järjestämään.

Tätä on syytä ihmetellä. Viime syksystä tiedetään, että osa nuorista jäi kirjoituksista pois altistumisen vuoksi. Miksi järjestelyitä ei ole puolessa vuodessa mietitty kuntoon? Jos nuori jää nyt altistuksen vuoksi sivuun kirjoituksista, se tarkoittaa, että hän ei voi hakea jatko-opiskelupaikkaa eikä esimerkiksi aloittaa armeijaa suunnitellussa aikataulussa. Lisäksi ylioppilaskirjoituksiin lukeminen on valtava työ. Kun on lukenut viikko tai kuukausikaupalla, haluaako tehdä saman uudelleen syksyllä. Tämä lisää riskiä, että kirjoitusten eteen urakoineet eivät jää pienistä flunssaoireista kotiin.

Oppilaiden omaehtoisen karanteenin onnistumiseen vaikuttavat myös kotiolot. Jos vanhemmat ovat etätöissä, kontaktit saadaan pidettyä pienenä. Monet vanhemmat ovat töissä, joissa he altistuvat itse koronalle. Osa vanhemmista on nyt huolissaan, että he vievät kotiin koronan ja se sotkee nuoren kirjoitukset.

Kun korona-aika yhä vain venyy, yhteiskunnassa on suunniteltava asioita paljon paremmin etukäteen. Kuntavaalit siirrettiin viime hetkellä. Nyt vaikuttaa, että abit saavat kärsiä huonosta ennakkovalmistautumisesta. Se on kohtuutonta, sillä kyseessä on asia, joka on nuorten tulevaisuuden kannalta ratkaiseva.