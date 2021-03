Pääkirjoitus: Suositukset ja pelottelu eivät tehoa koronaan – eivätkä uupuneeseen kansaan

Epämääräiset suositukset tai epäuskottava pelottelu ei ole oikea tie hallita jälleen pahenevaa koronakriisiä.

Suomen koronatilanne on viime kuukausien mittaan nopeasti heikentynyt, ja meneillään on jo vakavampi tartunta-aalto kuin vuosi sitten koettu ensimmäisen aalto oli.

Nyt liikkeellä on viruksen uusia muunnoksia, jotka tarttuvat ärhäkämmin ja levittävät potentiaalisesti vaarallisempia tautimuotoja kuin vuosi sitten levinneet virukset.

Päivittäin todettujen uusien tartuntojen määrä on jo hyvän aikaa ollut jopa moninkertaisesti suurempi kuin vuosi sitten mitattujen tartuntahuippujen aikaan. Samoin maan sairaaloissa on nyt runsaammin koronapotilaita kuin viime keväänä.

Riski on suuri, että koronatartuntojen ja -potilaiden määrä karkaa voimistuvaan kasvuun ja sairaaloiden hoitokyky vaarantuu.

Tästä syystä on perusteltua, että maan hallitus on yhdessä presidentin kanssa todennut Suomen joutuneen poikkeusoloihin, ja että hallitus on määrännyt maahan määräaikaisen ”sulkutilan”.

Ravintoloiden ja kuntosalien kaltaisia kokoontumistiloja on määrätty suljettaviksi suuressa osassa maata kokonaan tai osittain, ja suuri määrä kouluja on siirtynyt etäopetukseen.

Myös Suomeen suuntautuvaa matkailua on rajoitettu, ja maahan saapuvilta edellytetään joko tuoretta negatiivista testitulosta tai rajalla otettavaa testiä.

” Paljon jää edelleen epämääräisten suositusten ja epäuskottavan pelottelun varaan, ja ne tuskin tehoavat koronaan kyllästyneeseen kansaan.

Uudet rajoitukset ovat tyhjää tiukempia, mutta ”sulkutilan” aukoissa ja osin epäselvissä selityksissä kaikuu myös melkoisesti tyhjää kuminaa. Paljon jää edelleen epämääräisten suositusten ja epäuskottavan pelottelun varaan, ja ne tuskin tehoavat koronaan kyllästyneeseen kansaan.

Esimerkiksi tartuntojen torjunnassa tehokkaaksi uskotun helpon ja halvan apuvälineen, hengityssuojaimen, käyttäminen on yhä itse kunkin kansalaisen harkinnan varassa.

Hallitus toki korostaa maskien tarpeellisuutta etenkin ahtaissa paikoissa, mutta tyytyy silti vain ”vahvasti suosittelemaan” maskien käyttämistä.

Pakollista se ei ole.

Niin kauan kuin kasvomaskin käyttäminen on vapaaehtoista eikä hallitus halua tai kykene antamaan maskeista kuin suosituksia, vaikuttavat puheet ulkonaliikkumiskiellon kaltaisista raskaan sarjan rajoitustoimista epäuskottavalta pelottelulta.

Vuosi sitten kansalaiset noudattivat suosituksia, kun vastassa oli tuntematon uhka ja ilmassa oli toivoa epidemian pikaisesta väistymisestä.

Nyt samanlaiseen kuuliaisuuteen on turha luottaa, sillä uhka ei enää ole uusi eikä moni enää uskone sen pikaiseen väistymiseen.

Sen sijaan kasvava osa kansalaisista alkaa väsyä koronaan ja rajoituksiin.

Siksi pelkät suositukset eivät tehoa yhtä hyvin kuin viime keväänä.