Pääkirjoitus: Niinistö aikoo pitää paikkansa ulkopoliitiikan johdossa ja sitä ei Twitter-keskustelulla romuteta

Presidentti Sauli Niinistö aikoo pitää lujasti kiinni paikastaan ulkopolitiikan ykkösenä hallituksen edessä. Niinistö perustelee linjaansa Ilta-Sanomien haastattelussa perustuslailla ja siihen kuuluvalla vastuulla, jonka kantaminen voi näyttää vallankäytöltä, kirjoittaa Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Timo Haapala.

Alkuvuosi on ollut monella tasolla aikaa, jossa Suomen perustuslakia koetellaan.

Koronan vastaisessa taistelussa on omat lakitekniset ongelmansa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjaa puolestaan kantaansa, voidaanko EU:n elpymispaketti viedä eduskunnassa läpi yksinkertaisella enemmistöllä vai vaatiiko se perustuslain mukaisen kahden kolmasosan enemmistön.

Perustuslain pykälät ovat joutuneet koetteille myös historiallisesti Suomen kaikkein herkimmällä alueella, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Alkuvuodesta on nähty presidentin ja hallituksen, erityisesti pääministerin välillä ihmeellistä ulkopolitiikan varjonyrkkeilyä, jota eri kommentaattorit ovat ryydittäneet.

Pääministeri Sanna Marin (sd) osallistui parilla vahvalla twiitillään ulkopoliittisesti ajankohtaisiin keskusteluihin tammi–helmikuussa. Toisessa hän vaati Aleksei Navalnyin vapauttamista, toisessa hän puuttui Kiinan sortotoimiin uiguurivähemmistöä kohtaan.

Marinin Navalnyi-twiitti tuli kesken kaiken, kun presidentti Sauli Niinistö odotti soittoa kollegaltaan Vladimir Putinilta. Marinin uiguuri-twiitti todettiin puolestaan poikkeuksellisen kovaksi jopa EU-tasolla, Suomesta puhumattakaan.

Ilta-Sanomien viikonvaihdehaastattelussa Niinistö palaa asiaan, sitä kysyttäessä.

Niinistön suhteesta ulkopolitiikan johtamiseen ja perustuslakiin ei jää haastattelussa mitään epäselvyyttä. Niinistö latelee näkemyksensä salolaisen ukkotuomarin varmuudella. Perustuslain luonnetta epäilevät asiantuntijat saavat kyytiä.

– On ollut mielenkiintoista seurata keskustelua, jossa jotkut hakevat tuolta taivaanrannan takaa jotain poikkeuslakia presidenttikauden jatkamisesta. Ja jotkut sitten ovat sitä mieltä, että presidenttiä ei tarvittaisi alkuunkaan, Niinistö ihmettelee.

Presidentin linja on se, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Kuten perustuslaki sanoo ja kuten siihen on kirjoitettu. Piste. Niinistön mukaan kyse on vastuusta, jonka ottaminen voi näyttää vallankäytöltä.

Niinistö ihmettelee varsinkin tulkintoja, joiden mukaan perustuslaki ikään kuin ”neuvoo”, miten ulkopolitiikkaa johdetaan.

– Että perustuslaki ”neuvoo” lukemaan itseään toisella tavalla kuin perustuslaissa lukee, Niinistö ihmettelee haastattelussa.

Niinistö vertaa tilannetta toiseen perustuslain pykälään, jossa todetaan, että Suomen kansaa edustavat valtiopäiville valitut 200 kansanedustajaa. Mitäpä jos oltaisiinkin sitä mieltä, että oikeastaan perustuslaki ”neuvoo” lukemaan, että satakin kansanedustajaa riittää.

Niinistön kautta on jäljellä kolme vuotta. Presidenttipeli alkaa käynnistyä, mutta Niinistö ei suostu lame duck -ajatteluun. Loppukaudellakaan Niinistö tuskin tyytyy ramman ankan asemaan, joka ohitettaisiin näyttämöltä poistuvansa hahmona.

Presidentin valtaa on leikattu, mutta ulkopolitiikassa sitä on yhä. Niinistö ei ole ainoa presidentti, joka sitä varjelee. Presidentti Martti Ahtisaari piti asiasta huolta, kun uutta perustuslakia valmisteltiin hänen kaudellaan. Myös presidentti Tarja Halonen piti tiukasti kiinni presidentin ulkopoliittisesta vallasta, vaikka joutuikin luopumaan siitä EU-asioissa pääministerin hyväksi ns. kahden lautasen politiikan päätteeksi.

Sanna Marin on nostanut pääministeriprofiilia ulkopolitiikassa nyt siis Twitterissä. Se tuli selväksi, että ainakin kotimaassa pääministerin ulkopoliittisia twiittejä seurataan. Miten lie ulkomailla, kohdemaissa?

Mutta miten presidentti Urho Kekkonen sanoikaan? Jos maassa pitää jomman kumman olla rempallaan, ulko- tai sisäpolitiikan, olkoon se sisäpolitiikka.