Pääkirjoitus: Ilmailuala lentää yhä sumussa – matkailun vapautumista ei näy taivaanrannassa

Rokotuspassi auttaisi lentoliikennettä ja matkailubisnestä nousemaan ahdingosta.

Koronakriisi on saanut Finnairin pitämään suuren osan lentokalustosta maassa. Yhtiössä arvioidaan, että lentoliikenne elpyy hitaasti kesällä.­

Uusien virusmuunnosten nopea leviäminen on synkistänyt koronatilannetta enemmän kuin kukaan osasi odottaa. Pandemian kehityksen ennustaminen entistäkin hankalampaa.

Yksi asia on kuitenkin varma: jonakin päivänä elämä jälleen helpottuu ja matkailu taas vapautuu. Mutta milloin? Mahdotonta sanoa.

Ilmailualalle matkailun vapautuminen on kohtalonkysymys. Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kertoi keskiviikkona julkaistussa Taloussanomien haastattelussa, että yhtiö uskoo yhä lentoliikenteen hitaaseen elpymiseen ensi kesänä. Elpyminen edellyttää laajaa rokotuskattavuutta.

– On tärkeää, että Eurooppa pitää kiinni siitä, että 70 prosenttia aikuisväestöstä saadaan rokotetuksi kesän aikana, Manner sanoi Taloussanomille.

Rokotustahti on kuitenkin yhä tuskastuttavan hidas. Näkymät ovat niin sumuiset, ettei Finnair antanut minkäänlaista arviota yhtiön liikevaihdon kehityksestä tulosjulkistuksensa yhteydessä 18. helmikuuta.

Toimitusjohtaja Manner toivoo, että Suomi purkaa matkustusrajoituksia muun Euroopan kanssa samaan tahtiin sitten, kun rokotuskattavuus paranee. Tähän toiveeseen on helppo yhtyä, jos purkamiselle on riittävät edellytykset. Nopeasti leviävät virusmuunnokset saattavat vaatia korkeampaa rokotuskattavuutta kuin tavoitteeksi asetettu 70 prosenttia. Suomi ei voi avata rajojaan, jos riski viruksen kulkeutumisesta maahan matkailijoiden mukana pysyy korkeana. Tämän niin sanotun rajavuodon tukkiminen on keskeinen keino torjua virusmuunnoksia.

” Lentoyhtiöt ovat leikanneet kulujaan ja velkaantuneet rajusti.

Euroopan unioni valmistelee parhaillaan jäsenmaiden yhteistä rokotuspassia. Passi antaisi sekä liike- että lomamatkailijoille mahdollisuuden lentää turvallisesti ilman karanteeneja. Myös Kansainvälisellä ilmakuljetusliitolla IATA:lla on hanke digitaalisesta terveyspassista, jonka matkustaja voi esittää rajalla.

Passihankkeiden tiellä on vielä monta mutkaa. Niiden sisältämää terveystietoa täytyy käsitellä turvallisesti. Hyväksyttävät koronatestit, rokotevalmisteet ja annosvälit pitää määritellä tarkasti, jotta ne ovat kaikille yhtenäisiä. Tietoihin pitää voida luottaa.

Analyytikkojen mukaan ilmailuala ei enää palaa vuoden 2019 tasolle, vaikka lomamatkailussa on patoutunutta ja rajojen avautumista odottavaa kysyntäpainetta. Liikematkailu on iso kysymysmerkki, sillä etätyöt ja etäpalaverikäytännöt säästävät yrityksiltä aikaa ja rahaa. Lentoyhtiöt ovat leikanneet kulujaan ja velkaantuneet rajusti, ja markkinoita jaetaan uusiksi. Monet muutokset ovat pysyviä.

Kuluttajan kannalta lohdullista on, ettei ainakaan Finnair usko lentolippujen kallistumiseen. Matkailun vapautuessa yhtiöt pistävät kilvan kalustoa ilmaan kerätäkseen tuloja. Se painaa hintoja alas.