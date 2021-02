Pääkirjoitus: AstraZeneca petti odotukset – unelma koronattomasta kesästä voi siirtyä

AstraZenecan ongelmat sotkevat Suomenkin tilannetta.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen joutui jälleen selittelemään.

Tiistaina uutistoimisto Reuters kertoi, että rokotevalmistaja AstraZeneca pystyy toimittamaan EU-alueelle vain puolet sovituista koronavirusrokotteistaan toisella vuosineljänneksellä. Brittiläisruotsalainen AstraZeneca aiheutti hiljan von der Leyenille harmaita hiuksia, kun väitettiin sen asettaneen Britannian toimitukset ensisijalle.

– Rokotevalmistajat ovat pandemiassa kumppaneitamme, eivätkä ne ole koskaan kohdanneet tällaista haastetta, von der Leyen selitti nyt Augsburger Allgemeine -lehdelle.

Tämä ei poista vastuuta EU:n suunnittelijoilta ja neuvottelijoilta. Rokotteita ei tule toivottua määrää. Se sotkee hallitusten ja viranomaisten suunnitelmia ympäri Eurooppaa.

Samaan aikaan jylläävät uudet virusmuunnokset. Tähän asti hyvin selvinneessä Suomessakin tilanne synkkenee.

Alun perin AstraZenecan piti toimittaa EU-alueelle 270 miljoonaa rokoteannosta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Suomen osuus tästä olisi ollut 3,3 miljoonaa annosta.

Jos Reutersin tiedot pitävät paikkansa, EU saisi kesäkuun loppuun mennessä 130 miljoonaa annosta. Suomelle niistä tulisi 1,6 miljoonaa. Rokotesuojaan tarvitaan kaksi annosta.

AstraZenecalla on tarkoitus rokottaa alle 70-vuotiaita Suomessa. Tutkimustiedot sen tehosta iäkkäämmällä väestöllä on vaillinaista. Vaikeinta tautimuotoa vastaan AstraZenecan rokotteen pitäisi turvata hyvin. Se on tärkeä väline koronaviruksen kuriin saamisessa.

AstraZenecan tuote on saanut nimen ”kansanrokote”. Sen säilytys ei vaadi samanlaista erikoiskylmäkalustoa kuin vaikkapa Pfizerin koronarokote.

AstraZeneca ei ole ainoa rokotevalmistaja, joka on tuottanut pettymyksiä. Vielä syksyllä koronarokotteiden nopea kehitys herätti unelmia koronavapaasta kesästä.

Käytännössä asia ei osoittautunut helpoksi. Rokotteiden kehittäminen laboratorioissa on eri juttu kuin teollinen tuotanto. Tämä on tullut jo moneen kertaan selväksi.

Vauraat länsimaat kilpailivat koronarokotteista isolla rahalla jo ennen kuin yksikään niistä oli valmis. Ostettiin sokkona ja tehtiin varauksia tuotteista, joiden saannista ei ollut tietoa.

Muutakaan ei tietenkään voitu. Tässä pelissä EU ei selvästi ollut ketterin ja ovelin pelaaja. Sen virkamiehet olivat tottuneet aivan toisenlaisiin tehtäviin.

Keskiviikkoiltana Suomen hallitus neuvotteli yömyöhään uusista koronarajoituksista. Nekin olisivat lievempiä, jos rokotetoiveet olisivat toteutuneet.