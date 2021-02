Pääkirjoitus: Koronakriisin todelliset kohtalon viikot vasta edessä – ääripäässä odottaa ankara ulkonaliikkumiskielto

Koronakriisistä ulospääsy on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi. Suomessa eletään vasta nyt pandemian todellista taitekohtaa.

Suomen omaksuma joustava hybridistrategia on pitänyt tartunnat matalina: terveydenhuollon kapasiteetti riittää sairastuneiden hoitoon.

Vaikka kaikki näyttää hyvältä, pinnan alla kuohuu.

Virus ei todellakaan ole voitettu kanta.

Suomen koronatilanne menee nyt huonompaan suuntaan, viikko viikolta. Suomi hohtaa kirkkaan punaisena alueena Euroopassa tarkasteltaessa koronataudin tämän hetkistä tartuntojen leviämisvauhtia. Suomi, koronanhoidon mallimaa, onkin yht’äkkiä samassa vaiheessa Puolan, Unkarin ja Kosovon kanssa.

Viranomaiset ja hallitus ovat tekemässä päätöstä siirtymisestä koronastrategiassa kakkostasolle, joka tietäisi maskisuosituksen muuttumista velvoitteeksi ja tiukempia rajoituksia myös yksityiseen elinkeinotoimintaan.

Toistaiseksi ei tiedetä, siirrytäänkö kakkosvaiheeseen koko valtakunnassa vai alueittain tietyssä järjestyksessä.

Päätöksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin keskiviikkona.

Suomessa liikkeellä olevista koronaviruksista valtaosa on helposti tarttuvaa brittiläistä virusmuunnosta.

Rajoja yritetään valvoa paremmin, ja nyt kaikilta maahan tulijoilta, myös suomalaisilta, vaaditaan THL:n suosituksen mukaisesti tuore testitulos. Professori Olli Vapalahden mukaan (HS 23.2.) peli rajoilla on menetetty: virusmuunnos on jo täällä ja leviää väestön keskuudessa. Tilannetta pahentaa kolmen viikon hiihtolomakausi. Ihmiset liikkuvat ahkerasti paikasta toiseen, ja turvavälit, maskit ja käsihygienia tuppaavat unohtumaan, valitettavasti.

Suomessa eletäänkin koronakriisin hoidossa kohtalon viikkoja, jälleen kerran.

Nyt katsotaan, pystytäänkö viruksen leviäminen katkaisemaan paikallisesti ja valtakunnallisesti. Rajoitustoimien tehokkuudella ja ihmisten käyttäytymisellä on entistä suurempi merkitys. Jos toimissa epäonnistutaan, edessä voi olla kolmas taso valmiuslakeineen ja ulkonaliikkumiskieltoineen.

Se on selvää, että silloin ei kuntavaaleja järjestetä – eikä muitakaan rientoja.

Vuosi sitten saattoi joku kuvitella mielessään, että pandemia hoituu syksyyn mennessä.

Ei hoitunut.

Sitten heitettiin toivo tähän kevääseen.

Metsään meni sekin.

Rokotteistakaan ei tullut pelastavaa enkeliä ainakaan vielä: niitä tulee ennakoitua vähemmän. Rokote kylläkin leikkaa kuolleisuutta, koska riskiryhmään kuuluvat vanhukset ovat jo saaneet ainakin yhden annoksen.

Ponnisteluista huolimatta virus on edelleen vaarallinen.

Se on ovela ja vaikea vastustaja, joka väistää ja pakenee vastatoimia, muuntautuu sekä iskee tilaisuuden tullen – lujaa. Suomi on selvinnyt toistaiseksi vähin vaurioin, vaikka moni muu maa on jo ottanut viruksen aiheuttamat terveydelliset ja taloudelliset tuhot vastaan, korkoineen.

Lähiviikot näyttävät, onko nyt meidän vuoromme.