Pääkirjoitus: Nuorten huolet on otettava vakavasti

Korona-aika romahdutti nuorten tyytyväisyyden omaan elämäänsä.

Korona-aika on laittanut nuoret ja nuoret aikuiset tiukille. Tiistaina julkaistiin uusia tutkimustuloksia, ja ne näyttivät, että 15–25-vuotiaiden nuorten tyytyväisyydessä elämään on tapahtunut nuorisobarometrin mittaushistorian voimakkain lasku.

Erityisesti lukemat ovat laskeneet tyttöjen ja muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien poikien keskuudessa.

Vähiten tyytyväisiä korona-aikana elämäänsä ovat tytöt, 15–25-vuotiaat, heikosti toimeentulevat, korkeakouluopiskelijat, työttömät ja yksin asuvat. Tyytyväisimpiä elämäänsä ovat pojat, 12–14-vuotiaat, hyvin toimeentulevat, peruskoululaiset ja huoltajien kanssa asuvat.

Sinänsä tulokset ovat ymmärrettäviä. Korona on vaikuttanut nuorten elämään paljon. Ystävien näkeminen on aiempaa vaikeampaa, toisella asteella on oltu pitkiä aikoja etäopetuksissa ja kaikenlainen nuoruuteen kuuluva yhdessä hengaaminen on hankalaa.

Helsingin yliopisto puolestaan julkaisi viime vuoden lopussa tutkimuksen, joka näytti, että opiskelijat olivat poikkeuksellisen uupuneita. Aineistossa korostuivat opintojensa alkuvaiheessa olevat, vaikka yleensä aluksi into on suurta ja uupumus kasvaa opintojen edetessä. Tuossa tutkimuksessa syitä uupumukselle löytyi paljon, mutta keskeisessä osassa oli yhteisöllisyyden puute. Uusiin opiskelukavereihin on vaikea tutustua etänä.

Yllättävintä tiistaina julkaistussa aineistossa on, että harrastusten keskeytyminen ei juuri vaikuttanut nuorten kokemaan tyytyväisyyteen. Osasyynsä voi olla sillä, että puhelinhaastattelut on tehty viime vuonna alkusyksystä.

Korona koettelee kaikkia ikäryhmiä. Pandemian alkuvaiheessa keskityttiin – aivan oikein – suojelemaan ikäihmisiä, koska heille korona on paljon nuoria vaarallisempi. Kun aikaa kuluu, on pakko alkaa miettiä kaikenikäisten jaksamista.

Nuorten kohdalla ei voida odottaa hetkeäkään. Kukaan ei tiedä, onko nyt nähty tyytyväisyyden notkahdus hetkellinen koronaan liittyvä ilmiö vai jatkuuko se. Silti nuorille tilanne on todellinen. Nuoruus eletään kerran, ja ohimenneet tapahtumat eivät toistu, koska tulee uusia ikäluokkia. Oli kyse sitten rippijuhlista, penkkareista, vanhojen tansseista, ylioppilasjuhlista tai uudessa koulussa aloittamisesta. Väliin jäävien rientojen lisäksi korona-aika jättää varmasti jälkeensä mielenterveysongelmia, jotka eivät vielä näy.

Nuorten pitäisi saada olla nuoria. Heidän itsensä takia, mutta pidemmän päälle myös yhteiskunnan vuoksi. Kun mennään hieman eteenpäin, nykynuoret ovat niitä, jotka yhteiskuntaa kannattelevat. Päättäjien on syytä olla tietoisia tästä nyt pinnan alla kytevästä ongelmien sumasta ja valmiita ratkaisemaan ne. Suunnitelmien pitäisi olla jo pitkällä.