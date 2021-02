Pääkirjoitus: Lavrov hyökkäsi – Suomi seisoi lujana

Venäjä koettaa hajottaa EU:ta, mutta Suomi ei ole ketjun heikko lenkki.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on diplomatian kovanaama, jota vastapuoli usein kavahtaa. Niinpä Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston paineet Pietarissa olivat maanantaina melkoiset. Hän kesti ne.

Venäjä ja EU ovat suhteidensa kaikkien aikojen aallonpohjassa. Viime viikolla Lavrov nöyryytti Moskovassa vieraillutta EU:n ulkopolitiikan korkeaa edustajaa Josep Borrellia. Kesken vierailun Venäjä ilmoitti kolmen EU-maiden diplomaatin karkotuksesta. He olivat olleet läsnä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapautta vaativissa mielenosoituksissa.

Sen jälkeen Lavrov on vain lisännyt panoksia pöytään. Hän on uhannut Venäjän katkaisevan suhteensa unioniin kokonaan. Lavrovin taktiikkana on vetää kovaa linjaa jo ennen kuin EU saa rivinsä kasaan.

Haavistosta tuli ensimmäinen Borrellin katastrofin jälkeen Venäjällä vieraillut EU-maan ulkoministeri. Hän ei todellakaan edustanut vain Suomea.

Venäjän taktiikkana on hajottaa EU:ta. Nyt Lavrov puhui suorastaan mielistelevään sävyyn Suomen ja Venäjän suhteista. Haavisto ei nielaissut koukkua. Hän jaksoi puolustaa unionin kantoja, vaikka Lavrovin hyökkäyksistä niitä vastaan ei tullut loppua.

Haavisto muistutti taitavasti, että ilman EU-suhteita venäläisten viisumien saaminen Schengen-maihin olisi mutkikasta. Hän teki selväksi, että ei jaa Lavrovin käsitystä vaikkapa Ukrainan tapahtumista.

Venäjä laskenee, että kaikki EU maat eivät pysy asemissaan yhtä tiukkoina. Osa kokee Venäjän kaukaiseksi ongelmaksi, joka ei kosketa niitä. Osalla on yhteisiä taloudellisia etuja Venäjän kanssa.

Nyt Lavrov kuitenkin yllättäen haukkui Saksan liittokansleri Angela Merkeliä siitä, että tämä ei ole niistä tarpeeksi välittänyt.

Ilmeisesti Kremlissä on hermo kireällä. Laskelmat saattavat pettää. Siksi Suomenkin merkitys Venäjän silmissä tuntuu äkkiä kasvaneen.

Kremlin hyväksi vaikuttaa se, että Britannia jätti unionin. Se edusti tiukkaa kantaa Venäjää vastaan. Osasyynä olivat murhat ja murhayritykset, joihin Venäjää yleisesti pidettiin syypäänä saarivaltioissa.

Navalnyin murhayritystä Venäjällä tuntuu saman sarjan jatkumolta. Navalnyin kohtaloa seuranneiden mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen on mustannut lisää presidentti Vladimir Putinin hallinnon mainetta. Putinilla riittää ongelmia nyt niin kotona kuin ulkosuhteissakin. Tilanne on hankalin hänen pitkällä valtakaudellaan.

Kreml laskee silti, että EU:n yhtenäisyys ei riitä todella tehokkaisiin rankaisutoimiin. Suomi todisti maanantaina Pietarissa, että ainakaan me emme ole ketjun heikko lenkki.

EU:n ja Venäjän suhteet ovat kuitenkin yhtä huonot kuin ennen vierailua.