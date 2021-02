Koronakriisin keskellä kansa on odottanut positiivisia uutisia, sitä kuuluisaa valoa tunnelin päässä. Torstaina sellaista saatiin.

Metsäteollisuusyhtiö Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ilmoitti biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin.

Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa, ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Tehtaan työllisyysvaikutukset ovat mittavat sekä rakennusvaiheessa että myös silloin, kun tehdas hyrähtää käyntiin. Tehdas säteilee positiivisesti ympäristöönsä ja kaikkiin niihin tahoihin, jotka saavat elantonsa metsäteollisuudesta. Kemi on ollut kaupunkina pahassa jamassa: säästölistoja hiottiin viime keväänä keskellä pahinta koronakriisiä.

Investointi käänsi näkymät suotuisiksi.

Metsäteollisuutta on pidetty kuolevana alana.

Kemin investointi kuitenkin näyttää, että puheet kuolemasta ovat ennenaikaisia.

Biosellutehdas edustaa uutta, ympäristöystävällistä aikaa. Vanha sellutehdas korvataan tuotantolaitoksella, joka ei käytä fossiilisia polttoaineita ja on sähköntuotannossaan omavarainen, lisäksi tehtaan koneet tulevat Suomesta, Valmetilta. Samalla rakennemuutos alalla jatkuu. Metsäteollisuus siirtyy paperikoneista kartonkiin ja selluun, joista on tulossa Suomen talouden uudet ”puujalat”. Metsä Fibren sellua ja muita biotuotteita valmistava Äänekosken tehdas aloitti 2017, ja UPM lopetti Kaipolan paperitehtaansa vuodenvaiheessa. Metsäteollisuuden tarvitsemaa raaka-ainetta sellua tarvitaan jatkossakin maailmanmarkkinoilla. Kemin uusi tehdas lisää Suomen vientiä noin puolella miljardilla eurolla vuodessa.

Ei mikään pikkuraha.

Alalla on nähnyt monenlaista tempoilua. Yli kymmenen vuotta sitten valtion osaomistama Stora Enso lopetti modernisoimansa sellutehtaan Kemijärvellä kannattamattomana, mutta nyt tuuli on kääntynyt. Uusia biosellutehtaita on tulossa – juuri Kemijärvelle.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja muut poliitikot tervehtivät investointipäätöstä ilolla. Teollisuutta on syytetty laiskasta investointitahdista kotimaanhan, mutta Kemin tehdaspäätös vaientaa kritiikkiä.

Marin vaati Kaipolan tehtaan lopettamispäätöksen yhteydessä yrityksiltä yhteiskuntavastuuta. Nyt sitä tuli. Kemin tehdas on osoitus siitä, että investoinnit tarvitsevat poliitikoilta yritystoimintaa tukevaa elinkeinopolitiikkaa. Tuskin Kemi olisi saanut tehdasta ilman yhteiskunnan mittavaa osallistumista infrastruktuurin rahoittamiseen: tehdas tarvitsee investointeja myös satamaan ja syväväylään. Rahoitus voidaan tehdä koronapuskureista, ja tässä investoinnissa jos missä raha kiertää takaisin työllisyytenä ja verotuloina.

” Alalla on nähnyt monenlaista tempoilua.

Viime aikoina on keskusteltu isoin kirjaimin siitä, onko Suomi enää tulevaisuudessa pohjoismainen hyvinvointivaltio. Tuottavuus matelee, työttömyys kasvaa, on syrjäytymistä ja verovaroista maksettavia yhteiskunnan miljardien eurojen tukijärjestelmiä. Pohjoisen tehdas palauttaa uskoa siihen, että Suomessakin voidaan investoida, työllistyä ja kerätä verotuloja hyvinvointiyhteiskunnan rakennuspuiksi.

Näin pitääkin olla, koska muuta tietä ei ole.