Pääkirjoitus: Talouden madonlukuja on kuultu riittämiin – kohta joudumme tyytymään surkastuvaan elintasoon

Valtiovarainministeriö listasi Suomen talouden haasteet. Ne ovat kovin tuttuja. Olisi aika, että poliitikot tarttuvat ongelmiin ja uskaltavat tehdä ikäviäkin ratkaisuja.

Valtiovarainministeriö (VM) julkisti maanantaina Talouskasvun edellytykset tulevaisuudessa -raportin, joka maalaa varsin synkän kuvan Suomen tulevaisuudesta. Tosin toimeksiantokin oli provosoiva. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) kertoi raportin julkaisutilaisuudessa, että hän pyysi virkamiehiä pohtimaan, onko Suomi enää Pohjoismaa.

On Suomi, mutta kovasti jäämme jälkeen muista Pohjoismaista. Sama tilanne on, jos verrataan Saksaan tai Alankomaihin, raportti kertoo.

Madonluvut ovat esimeriksi tällaisia: Suomen talouden arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia vuosina 2019–2030, kun Ruotsin, Norjan ja Tanskan bruttokansantuotteen kasvuksi arvioidaan samana aikana yli 20 prosenttia.

Se on todella ikävä kehitys, sillä Suomen menneisyys on huikea. VM:n finanssineuvos Markku Stenborg sanoi tiedotustilaisuudessa, että vain harva talous on pystynyt samaan kuin Suomi vuosina 1917–2007. Finanssikriisi jälkeen, vuodesta 2008, onkin sitten mennyt huomattavasti huonommin.

Raportissa esitellyt asiat ovat kovin tuttuja. Esimerkiksi se, että Suomen työllisyysaste jää liian matalaksi ja työttömyysaste liian korkeaksi verrattuna muihin Pohjoismaihin. Työllisyys paranisi, jos nuorimmat ja vanhimmat saataisiin pysymään kauemmin työelämässä, ja jos pienten lasten äidit osallistuisivat enemmän työvoimaan.

Kuitenkaan raportti ei anna yksityiskohtaisia politiikkasuosituksia.

Raportissa nousee esiin useamman kerran paikallisen sopimisen lisääminen. Tämä kohta tulee varmasti herättämään eniten keskustelua. VM:n virkamiehet eivät kovin tarkasti selitä, mitä he tällä tarkoittavat. Raporttia kommentoinut Helsinki GSE:n professori Niku Määttänen sanoi kommenttipuheenvuorossaan, ettei täysin ymmärrä tätä vaatimusta.

Suomen talouden ongelmia ja kipukohtia on listattu moneen kertaan. Yleensä esiin nousevat tässä uusimmassakin raportissa esitetyt näkemykset. Vähitellen pitäisi päästä siihen, että asioille aletaan tehdä jotain. Ongelma on, että moni ratkaisuista on politiikkasidonnaisia, eikä ratkaisuista ole kovinkaan yhteneväistä näkemystä.

Näiden jo varsin pitkään tiedossa olleiden ongelmien lisäksi tulevat vielä koronan tuomat lisähaasteet.

Toivoisi, että poliitikot kaikissa puolueissa jaksaisivat katsoa vaalikautta pidemmälle. Raportissa esitetään esimerkiksi maahanmuuton lisäämistä ja osaajien hankkimista sitä kautta.

Matti Vanhanen sanoi infossa, että Suomessa pitäisi alkaa miettiä, haluammeko jatkossa tyytyä surkastuvaan elintasoon. Vai haluammeko olla hyvinvointia tarjoava Pohjoismaa. Siihen pitäisi olla helppo vastata. Vaikka päätökset ovat äänestäjille ikäviä, niitä pitää uskaltaa tehdä.