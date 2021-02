Pääkirjoitus: Boris Johnsonin kunnianpalautus – onnistunut rokotekampanja iskee brexitin epäilijöihin

Boris Johnsonin pääministerikausi on ollut suosion vuoristorataa.­

Boris Johnsonilla on nyt tilaisuus näyttää onko hänestä suurmieheksi.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin uralle povattiin vielä syksyllä nopeaa loppua. Koronarokotuskampanja käänsi tilanteen. Samalla brexitin kannattajat ovat saaneet uutta uskoa eron siunauksellisuudesta.

Vuosi 2020 oli briteille kamala. Kymmenet tuhannet menehtyivät koronaan. Koronasulut iskivät maan talouteen moneen kertaan. Politiikan vuosien ykkösaihe EU-ero tipahti sivuseikaksi.

Boris Johnsonin hallitus tuntui tekevän kaiken väärin. Välillä asetettiin rajoituksia, välillä purettiin niitä. Sitten taas kiristettiin. Saarivaltio vajosi hetkittäin lähes kaaokseen.

Työväenpuolueen uuden puheenjohtajan Keir Starmerin osaksi vaikutti jäävän vain hieroa käsiään ja seurata kannatuslukujen kasvua. Johnson tuntui osoittavan itsensä juuri niin kyvyttömäksi johtajaksi kuin monet hänen puoluetoverinsakin olivat pelänneet. Hyvien aikojen mieheksi, jonka vastoinkäymiset ajavat paniikkiin.

Britannia käynnisti koronarokotuskampanjan ripeästi ja tehokkaasti. Nyt satojatuhansia ihmisiä rokotetaan päivittäin. Tämä on Johnsonin poliittisen uran suurin onnistuminen.

Siitä hän saa ansaittua kiitosta. Konservatiivien kannatus kasvaa jälleen.

Britannia on tehnyt rokotetilauksia useilta valmistajilta kuten EU:kin. Britannia on kuitenkin onnistunut paremmin rokotteiden saamisessa nopeutensa ansiosta. Asiassa tuskin haittaa sekään, että merkittävä rokotetoimittaja AstraZeneca on osin brittiomistuksessa.

Koronatilanne on yhä vakava. Britanniassa se on vaatinut yli 100 000 ihmisen hengen. Taudin pitkäaikaisista terveysvaikutuksista vasta saadaan oppia. Erilaiset rajoitukset ovat voimassa vielä kuukausia.

Mutta valo tunnelin päässä on kirkkaampi kuin EU:ssa.

EU:n kompurointi ja rokotteisiin liittyvät riidat sen kanssa ovat saaneet monet britit siunaamaan tuoretta eroa unionista. Monet sen vastustajatkin uskovat nyt, että unioni on todella brexit-propagandan kuvaama byrokratiahelvetti.

Taloustieteilijät varoittavat, että eron seuraukset ovat vasta edessä. Ne tulevat kuitenkin pikku hiljaa, vuosienkin kuluessa. Perusbrittien on vaikea yhdistää niitä arkeensa silloinkaan. Vielä vaikeampaa se on juuri nyt, kun mielen täyttää kuolemanpelko. Sitä rokotukset helpottavat.

Boris Johnsonin poliittinen taito nähdään siinä, kuinka hän käyttää saamansa suosion hyväkseen. Nyt pitäisi tehdä asioita, jotka helpottavat pitkää toipumista pandemian tekemistä tuhoista. Brexitin tuomiin taloudellisiin uhkiinkin pitäisi vastata.

Boris Johnson ihailee Winston Churchillia. Hän haluaisi itsekin suurmieheksi. Tämän ratkaisee se, mitä Johnson tekee seuraavaksi.