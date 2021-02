Pääkirjoitus: Rokotekriisissä EU tarvitsee malttia – ja sen on kannettava vastuunsa maailmalle

EU:n rokotehankinnoissa on ongelmia, mutta maailmanmitassa unionissa ei ole mitään hätää, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Euroopan unionissa hermot kiristyvät. Rokotteiden hankkiminen koronavirusta vastaan ei ole onnistunut yhtä rivakasti kuin Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Pieni Israel on vielä niitäkin edellä.

Pinna on erityisen kireällä Saksassa. Valtiovarainministeri Olaf Scholz on arvostellut Euroopan komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia. Scholz on käyttänyt komission kyvystä edistää rokotehankintoja alatyylisiä ilmauksia.

Taustalla on sisäpolitiikka. Scholz on sosiaalidemokraatti, von der Leyen merkittävä saksalainen kristillisdemokraattinen poliitikko. Apupuolueeksi kutistunut SDP haluaa tehdä eroa isompaansa. Aseena on muissakin Euroopan maissa leviävä tyytymättömyys.

Rokotehankintojen keskittäminen unionissa oli poliittinen välttämättömyys. Vuosi sitten EU maiden välille tuli pahaa kitkaa suojavarusteiden hankinnasta virusta vastaan. Osa onnistui, osa ei. Näin ei saisi käydä taas.

EU:ta arvostellaan kömpelyydestä rokotekaupoissa. Niissä menestyneet maat pistivät koko valtiokoneistonsa asialle.

Kun tartunnat eivät ota taittuakseen, asia on tietenkin vakava.

Euroopan unionin ongelmat ovat kuitenkin varsin hyväosaisten maiden huolia. Rokotteita saadaan, mutta hitaammassa tahdissa kuin optimistit odottivat. On täysin mahdollista, että EU:ssa epidemia saadaan jotenkuten kuriin kuluvan vuoden aikana.

Rokotehankintojen keskittämistä EU:ssa on perusteltu sillä, että varsinkin pienille jäsenmaille se olisi ollut yksin hankalaa. Siitä saadaanko rokotetta vai ei, olisi tullut arpapeliä. Tätäkin väittämää voidaan tarkastella kriittisesti, mutta tuskin se aivan perätön on.

Pandemian vuoksi EU:ssa on menetetty valtavasti ihmishenkiä. Sen seuraukset iskevät moukarin lailla unionin talouteen.

Mutta tästä selvitään.

Maailmanlaajuisesti tilanne on paljon tukalampi. Monin paikoin voidaan puhua rokoteanarkiasta. Erityisen paha se on pandemian kovasti koettelemassa Etelä-Amerikassa.

Halutuimmat länsimaiset rokotteet on kaupattu jo etukäteen. Siksi erityisesti venäläinen Sputnik V -rokote on nyt kysytty tuote. Sen tehosta on viime aikoina annettu myönteisiä arvioita, joskin maallikon on mahdoton arvioida niiden paikkansapitävyyttä.

Kiina valmistaa ja kehittää rokotteita myös. Sen valmisteet ovat tosin kokeneet takaiskuja. Mutta on maita, joissa niistä ei kieltäydytä.

Jo vuoden takaisten suoja- ja tarvikekriisien aikana Kiina ja Venäjä halusivat esiintyä hyväntekijöinä. Vaikka kaikki ei mennyt aina aivan putkeen, propagandahyöty oli merkittävä.

Rokote on vielä kovempi sana pandemiasta toipuvan maailman valtapeleissä.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö on vaatinut koronarokoteteiden patenttisuojien murtamista. Näin kaikki mahdolliset tehtaat maailmassa saataisiin tuottamaan niitä. Vauraat maat ja niiden suuret lääkeyhtiöt eivät ole innostuneet asiasta.

Jotkut aktivistit vaativat myös, että rokotejakelu järjestettäisiin maailmanlaajuisesti niin, että niitä saisivat aina ensimmäisenä eniten tarvitsevat kansalaisuudestaan riippumatta. Ei kuitenkaan ole realistista, että valtiot luopuisivat pyrkimyksestä rokottaa omat kansalaisensa ensin.

Siihen rokottaminen ei kuitenkaan saa jäädä. Tässä kriisissä ihmiskunta on yhdessä. Jos virus jää jonnekin jylläämään, syntyy vääjäämättä uusia mutaatiota. Ne vaarantavat rokotteiden tehon ja pidentävät maailmanlaajuista kriisiä.

Vauraiden maiden täytyy auttaa köyhempiään pian.