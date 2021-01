Pääkirjoitus: Koronaväsymys iski ihmisiin

Koronaan väsyneiden ihmisten on helppo löytää perustelu, joka sopii juuri itselle ja unohtaa muut näkökulmat.

Koronan ja erilaisten rajoitustoimien kanssa on eletty nyt kymmenen kuukautta. Ihmiset alkavat olla väsyneitä, eikä se ole ihme. Korona mullisti arjen kerralla, eikä muutoksiin juuri jäänyt aikaa sopeutua.

Viikonloppuna useat mediat kertoivat, miten nuoret täyttivät ravintolat. Sekään ei oikeastaan ole ihme. Kovin järkevää se ei tietysti ole – vaikka noudatettaisiin kaikkia turvaohjeita – mutta ravintoloilla on lupa olla auki, joten turha siitä on asiakkaita syyllistää. Hyvin monen on kuitenkin vaikeaa ymmärtää, miksi ravintolat ja baarit saavat olla auki, mutta lasten harrastustoiminta on kielletty.

Se ei mene ihmisten arkijärkeen.

Osittain tästä syystä pääkaupunkiseudun kunnat päättivät tällä viikolla, että ne avaavat lasten ja nuorten harrastustoimintaa hallitusti. Lapset ja monet heidän vanhempansa riemastuivat. Osa ihmisistä taas katsoo, että päätös oli vastuuton ja pääkaupunkiseudun päätös tarkoittaa holtitonta viruksen leviämistä.

Ihmiset arvottavat koronaa ja koronarajoituksia omista lähtökohdistaan. Se, mikä yhden mielestä on viisasta, on toisesta suuri virhe. Lisäksi koronassa yhdistyy kovin monenlaisia näkökulmia. On terveydellinen, taloudellinen ja sosiaalinen. Lisäksi ne lomittuvat ja vaikuttavat toinen toisiinsa.

Koronaan väsyneiden ihmisten on helppo löytää perustelu, joka sopii juuri itselle ja unohtaa muut näkökulmat. Paljon asiaan vaikuttaa myös se, että vuodenvaihteen tienoilla vallitsi optimismi – rokotteiden piti olla tulossa ihan pian. Sittemmin on selvinnyt, että toimitukset viivästyvät, on tuotantovaikeuksia ja eri toimijat riitelevät keskenään. Ihmisistä näyttää siltä, että vapaampi arki ja tulevaisuus siirtyivät taas kauemmas. Se on henkisesti raskasta. Samaan aikaan hallitus puhuu vaikeammista ajoista ja mahdollisista ulkonaliikkumiskielloista.

Ei ihme, että väki on väsynyttä.

Kannattaa muistaa, että eurooppalaisittain katsottuna elämme suorastaan pandemiaparatiisissa. Suomi on tähän asti selvinnyt koronasta erinomaisesti. Taloudenkaan puolesta ei ainakaan vielä ole hätää, kun katsotaan isoa kuvaa. Taloussanomat (29.1.) kysyi ekonomisteilta, pilasiko rokotteiden viivästyminen talouden näkymät. Ei pilannut, sanoi jokainen haastateltu. Heidän mukaansa rokotteita on tulossa ja se avaa valoisan kuvan. Valoa tunnelin päässä, oli keskeisin viesti.

Vaikka kurjalta tuntuu, ei auta kuin jaksaa rajoituksia. Koska muuten tulevaisuus näyttää synkemmältä. Niin klisee kuin se onkin, onneksi meillä on sisua. Nyt sille on tarvetta.