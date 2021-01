Pääkirjoitus: Hallitus sai korkean tason varoituksen – velkakierre on saatava aisoihin tai edessä on leikkauksia ja veronkorotuksia

Talouspolitiikan arviointineuvosto patistaa hallitusta panemaan aisoihin historiallisen suureksi paisuneen velkakierteen, johon se muun muassa koronan takia on ajautunut. Muuten edessä odottavat julkisen talouden ankarat ajat leikkauksineen ja veronkorotuksineen.

Suomen julkinen talous elää korona-aikaa velkavedolla, mutta velkaantumsien tie on saatava poikki, varoittaa Talouspolitiikan arviointineuvosto.­

Velka on veli otettaessa, mutta velipuoli maksettaessa. Vanha kansanviisaus tulee mieleen, kun lukee Talouspolitiikan arviointineuvoston tuoretta raporttia, jossa se esittää painavan huolensa Suomen velkaantumisvauhdista ja työllisyyskehityksestä. Arviointineuvosto esitteli karuja näkemyksiään maanantaina.

Hallitus sai eteensä niin sanotusti saatanalliset velkasäkeet, joita se ei voi juosta karkuun. Ongelma on nostettu pöydälle ja päivänvaloon katsottavaksi ja tutkittavaksi. Velkavaroitus on annettu.

Arviointineuvosto on huolissaan pitkään jatkuneesta julkisen talouden rakenteellisesta alijäämäisyydestä, julkisen velan nopeasta kasvusta sekä paikallishallinnon kasvaneesta velasta. Sanna Marinin (sd) hallituksen elvytyslinjaa se pitää oikeana ja perusteltuna korona-aikana, mutta kehottaa hallitusta varautumaan nopeasti myös koronatoimien jälkeiseen aikaan. Vaikka kuluva vuosi ei ole vielä sopiva julkisen talouden sopeutukselle, sopeutustoimien suunnittelu olisi aloitettava pikimmiten, neuvosto linjaa. Siis jo nykyisen hallituksen aikana.

Hallitus ja Suomen julkinen talous elää velaksi. Uutta velkaa otettiin viime vuonna parikymmentä miljardia, mikä alkaa olla kolmannes budjetin loppusummasta ja velkamäärä kasvaa vielä yli 11 miljardilla tänä vuonna. Kehitys ei voi jatkua tällaisena. Jossakin vaiheessa myös korot alkavat nousta, jolloin julkinen talous on entistä suuremmissa vaikeuksissa.

Neuvoston puheenjohtaja, Turun yliopiston taloustieteiden professori Jouko Vilmunen arvioi, että edessä on väistämättä sekä menoleikkauksia että verokorotuksia. Miten suuria, se riippuu tulevasta talous- ja työllisyyskehityksestä. Hallituksen työllisyyslinjalle Vilmunen ei korkeita pisteitä anna. Merkittävien työllisyystoimien siirtäminen on vuosikymmenen loppuun ja seuraaville hallitukselle ei Vilmusen mukaan ole sopivaa. Hallituksen tulisi aikaistaa päätöksiään. Mitä pitemmälle ongelmia lykätään, sitä kovemmat ajat ovat edessä.

Hallitusohjelman työllisyys- ja taloustavoitteet ovat jo karanneet käsistä, vaikka niitä ei olekaan päivitetty. Julkisen talouden pitäisi olla tasapainossa 2023 ja työllisyysasteen saman vuonna 75 prosentin tasolla.

Koronan takia onkin ymmärrettävää, ettei tavoitteisiin päästä ja elvyttävä politiikka on välttämätöntä. Silti hallituksen on kannettava vastuunsa ja aloitettava – kuten arviointineuvosto suosittelee – pikimmiten sen suunnitteleminen, miten Suomi ja sen julkinen talous kohtaa pandemian jälkeisen ajan. Hallitus on väistellyt varsinkin työllisyyskeskustelua. Yksi oire välttelystä oli siirtää hallituksen kehys- ja puoliväliriihi kuntavaalien jälkeiseen aikaan. Samaan tosin sortui myös Juha Sipilän (kesk) hallitus neljä vuotta sitten.