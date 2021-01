Pääkirjoitus: Veronmaksajan piikki kiinni – piilokorruptio korvattava kustannuskurilla julkisissa hankkeissa

Monet julkisen vallan eli valtion ja kuntien hankkeet tuppaavat paisumaan, rahaa kuluu ja budjetit paukkuvat.

Viime viikolla Stadion-säätiö kertoi (HS 19.1.), että Olympiastadionin remonttilasku kipuaa 337 miljoonaan euroon. Kustannukset nousivat 141 miljoonalla eurolla rakentamisen aikana. Viulut maksaa veronmaksaja siitä huolimatta, että Valtiontalouden tarkastusvirasto moitti remontin valvonnan puutteita.

Myös kantakaupungin ja Kruunuvuorenrannan yhdistävä siltahanke Helsingissä ylittää kustannuskaavailut reilusti – vaikka rakentaminen ei ole edes alkanut (HS 20.1.).

Tähän rimpsuun voi lisätä vielä Helsingin ja Espoon yhdistävän Länsimetron, jonka suunnitellut rakentamiskustannukset ylittyivät sadoilla miljoonilla euroilla.

Veronmaksajan lompakko tuntuu olevan aina auki, sananmukaisesti.

Taloussanomat julkaisi maanantaina (25.1.) laajan selvityksen, josta selviää, mitkä yhtiöt, yhteisöt ja yhdistykset ovat viime vuosina laskuttaneet eniten valtion ja kuntien kassoista verorahaa. Listoista näkee yhteensä yli 8 miljardin euron laskutukset vuosilta 2018 ja 2019 sekä vielä alkuvuodelta 2020.

Selvitys on käänteinen vuosittain marraskuussa julkaistavalle tulot ja verot -katsaukselle, eräänlainen Suomen verot ja menot -selvitys.

Julkisten hankkeiden – pienten ja suurten – kustannusten karkaaminen on ongelma, joka kyllä tiedetään. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) asetti työ- ja elinkeinoministeriön entisen kansliapäällikön Erkki Virtasen tutkimaan asiaa ja kertomaan parannusehdotuksia vuonna 2017.

Virtasen raportti oli murheellista luettavaa.

Merkittävä osa varsinkin kuntien tilaamista hankkeista menee metsään: arviot pettävät ja rahaa palaa. Suuren ja kalliin rakennushankkeen suunnittelu, tilaaminen ja rakentaminen sekoittuvat kunnissa paikallispolitiikan ja konsulttiarmeijan kesken vyyhdiksi, josta ei ota selvää kukaan – ei ainakaan veronmaksaja.

Lisäksi hankkeiden taustalla kummittelee edelleen hyvä veli -järjestelmiä ja piilokorruptiota. Niistä ei ole päästy kokonaan eroon, valitettavasti.

Takavuosina rakennusurakat jaettiin valtuuston kokouksen jälkeen kokouspaikan eteisessä odotelleiden urakoitsijoiden kesken. Näin ei enää onneksi toimita – eihän?

Politiikassa on aina helpompi jakaa rahaa kuin säästää. Mutta on kolmaskin tie: kustannuskuri. Se ei näytä julkisissa hankkeissa onnistuvan, ja tässä verovaroja vahtivilla poliitikoilla on työsarkaa riittämiin.

Koronakriisin aikana valtio lainaa rahaa miljardeja, ja sitä käytetään yhteiskunnan suojapuskurina. Jossakin vaiheessa velkaantuminen on pakko lopettaa ja aloittaa julkisen talouden tasapainotus, mikä yleensä tarkoittaa palveluiden leikkaamista tai veronkorotuksia.

Entäpä jos otettaisiinkin tavoitteeksi vahtia julkisten hankkeiden kustannuksia?

Jos julkisuudessa olleita budjettiylityksiä katsoo, siellä on kyllä säästettävää. Tarvitaan vain valppautta, osaamista ja – mikä tärkeintä – rohkeutta.