Pääkirjoitus: Joe Biden korosti yhtenäisyyttä – paluullaan uhkunut Donald Trump yrittää kampittaa ylevää tavoitetta

Valta on vaihtunut Yhdysvalloissa. Trump viittasi paluuseensa vielä läksiäispuheessaan, Biden taas korosti kansan yhtenäisyyttä.

Yhdysvaltain 46. presidentti, demokraatti Joe Biden vannoi virkavalansa keskiviikkona illalla Suomen aikaa. Hän saa johdettavakseen maan, joka on vaikeassa tilanteessa. Donald Trumpin kausi repi kansalaisten välille suuria kuiluja – maassa on yhä miljoonia ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että valta varastettiin Trumpilta.

Tästä ei ole mitään todisteita, mutta Trump ei koskaan virallisesti myöntänyt hävinneensä vaaleja. Hän ei myöskään osallistunut seuraajansa virkavalan vannomiseen, mikä on täysin poikkeuksellista. Trump lähti Valkoisesta talosta ennen kuin Biden saapui. Puhuessaan kannattajilleen hän sanoi, että ”tulemme takaisin jollain tapaa”.

Biden korosti virkaanastujaispuhessaan kansakunnan yhtenäisyyttä ja haluaan taistella sen puolesta. Häneen kohdistuu valtavasti odotuksia. Suoraan sanottuna ajatellaan, että nyt Yhdysvalloilla on taas täysijärkinen presidentti. Faktoihin perustuvia päätöksiä tekevä, hillitty, asiantuntijoita kuunteleva. Siis täysin edeltäjänsä vastakohta.

Bidenin uskotaan liittävän maansa nopeasti takaisin Pariisin ilmastosopimukseen ja Maailman terveysjärjestöön. Kun Trump kaudellaan irrotti Yhdysvallat näistä, muu maailma seurasi tyrmistyneenä vierestä.

Hyvin nopeasti Bidenin on alettava hoitaa Yhdysvaltain lähes katastrofaalista koronatilannetta. Yli 400 000 kansalaista on kuollut koronaan. Osasyynsä tähänkin on Trumpilla, joka alkuun puhui koronasta hyvin vähättelevään sävyyn. Osa ihmisistä uskoi, ettei virukselta tarvitse suojautua. Jotkut Trumpin kannattajat puhuvat yhä koronasta eliitin salajuonena.

Yksi suurista kysymyksistä onkin, miten fanaattisimmat Trumpin kannattajat nyt alkavat käyttäytyä. Loppiaisena nähty väkivaltainen edustajainhuoneeseen tunkeutuminen antoi varoituksen siitä, mitä pahimmillaan voi olla edessä. Siksi Bidenin virkavalan vannomista suojasivat tuhannet kansalliskaartin sotilaat.

Kansainvälisessä politiikassa Biden on varmasti Trumpia maltillisempi. Mutta on turhaa ajatella, etteikö hän esimerkiksi ajaisi maansa etuja suhteessa Kiinaan vahvasti. Hän käyttää vain sivistyneempiä sanamuotoja kuin edeltäjänsä.

Bidenin odotetaan kuitenkin olevan vähemmän aktiivinen Yhdysvaltain ulkopuolella kuin Trumpia edeltäneiden presidenttien.

Talouteen Biden on jo luvannut valtavan elvytyspaketin. Toimissaan häntä auttaa, että niin senaatti kuin edustajainhuonekin ovat demokraattien hallussa. Se antaa paljon liikkumatilaa.

Biden on presidenttinä aloittaessaan 78-vuotias. Yhdysvaltain presidentin työ on ympärivuorokautista ja valtavan paineista. Oma maa on jakaantunut kahtia ja maailma odottaa Bidenin toimia.

Siinä olisi nuoremmallekin kova urakka. Toivottavasti Bidenin voimat riittävät ja terveys kestää.