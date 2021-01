On olemassa raja siinä, mitä voi sanoa ilman, että asiasta joutuu vastuuseen. Nyt sen saa huomata myös Donald Trump.

Yhdysvaltain edustajainhuone äänesti presidentti Donald Trumpin virkasyytteen puolesta torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Trumpia syytetään kiihotuksesta kapinaan.

Se on kova syyte virassa olevalle presidentille.

Syytteen puolesta äänesti myös kymmenen presidentin oman puolueen, republikaanien, edustajaa. Virkasyytteen avulla presidentti voidaan erottaa virastaan.

Viikko sitten tuhansia presidentin kannattajia kokoontui Washingtoniin kongressitalon ympärille osoittamaan mieltään. Osa heistä tunkeutui kongressiin. Viisi ihmistä kuoli. Ennen mellakointia Trump piti kannattajilleen puheen, jossa hänen on tulkittu yllyttäneen kannattajiaan. Tämä puhe on perusteena virkasyytteen ainoassa syytekohdassa.

Asiaa ei ehditä missään tapauksessa ratkaista ennen kuin presidentin virkakausi loppuu 20. tammikuuta. Tässä vaiheessa voi vasta sanoa, että demokraatit ja kymmenen republikaania päättivät näyttää vastavoimansa Trumpin puheille. He haluavat osoittaa, että on olemassa raja siinä, mitä voi sanoa ilman, että asiasta joutuu vastuuseen.

Viikko sitten tapahtuneen kongressin valtauksen jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon. Eniten Trump raivostui presidentin lähipiiristä tihkuneiden tietojen mukaan siitä, että Twitter sulki pysyvästi hänen tilinsä. Näin presidentiltä katosi väylä, jonka avulla hän oli keskustellut suoraan ihmisten kanssa – ilman, että välissä on mediaa, jonka hän niin mielellään leimaa kertovan valeuutisia.

Twitterin päätöksen jälkeen myös moni muu sosiaalisen median alusta on rajoittanut Trumpin näkyvyyttä. Tavallaan Trump on nyt hiljennetty, koska hänen puheidensa on nähty suoraan yllättävän ihmisiä väkivaltaisiin tekoihin. Sellaista ei voi sallia.

Asian toinen puoli on, että Trumpiin sokeasti uskovat ihmiset saavat nyt lisävahvistusta uskolleen. Heistä tilanne näyttää siltä, että monet presidentin lietsomat uhkakuvat toteutuvat. Se voi olla bensan heittämistä jo valmiiksi kyteviin liekkeihin. Osa presidentin kannattajista uskoo yhä vakaasti, että heiltä ja heidän ehdokkaaltaan on varastettu valta. Mistään tällaisesta ei ole todisteita.

Varmaa on, että olemme nähneet virkasyyteasiassa vasta alkutahdit. Nähtävissä on monia kehityskulkuja, eikä mikään niistä näytä helpolta tai tarjoa yksinkertaisia ratkaisuja jakautuneen maan yhdistämiseen.

Toivottavasti tästä seuraa, että poliitikot heräävät siihen, ettei sosiaalisen median todellisuus ole irti muusta politiikan todellisuudesta. Vaarallisista puheista joutuu ja niistä pitää joutua vastuuseen.

Voi ajatella, että nyt etsitään sopivan puheen rajoja. Se ei tule olemaan ongelmatonta. Mutta jos vaihtoehtona on, että vastareaktioiden pelossa ollaan hiljaa, se ei ole vaihtoehto. Jossain vaiheessa on reagoitava.