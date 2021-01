Kansainväliset somejätit ovat luoneet itse internetiin ympäristön, jonka väistämättömät lainalaisuudet levittävät koko maailmaan vaarallista valetodellisuutta.

Yhdysvaltalainen viestipalvelu Twitter teki paniikkijarrutuksen, kun se ilmoitti sulkevansa pysyvästi presidentti Donald Trumpin henkilökohtaisen tilin @realDonaldTrump. Myös Facebook ja Instagram panivat Trumpin hyllylle, mahdollisesti niin ikään pysyvästi.

Päätös oli ymmärrettävä siksi, että vaalitappionsa tunnustamisesta kieltäytyvä Trump jatkoi yhä kannattajiensa villitsemistä sosiaalisessa mediassa.

Trumpilta päätettiin siis panna klassisesti ”mikrofonin piuha poikki”, ettei hän pääsisi yllyttämään seuraajiaan uusiin Capitol-kukkulan tapaisiin väkivallantekoihin viimeisinä virassalopäivinään. Trumpin somekäytös herätti myös niin äänekästä kritiikkiä teknojättejä kohtaan, että niiden oli pakko toimia jo pr-syistäkin.

Samaan aikaan voi epäillä, että viestikielto oli liian myöhään tullut hätäratkaisu. Trump ehti lietsoa vuosien ajan eripuraa ja levittää valheita ennen kuin hänet laitettiin jäähylle.

Trump pystyy todennäköisesti kääntämään kiellot nyt omaksi edukseen marttyyrin tavoin. Salaliittoteorioissa Twitter-kielto kelpaa takuulla yhdeksi uudeksi todisteeksi siitä, kuinka ”paha eliitti” vainoaa ”hyvää Trumpia” ja ”vaalivoiton ryöstämisen” lisäksi häneltä vietiin nyt myös sananvapaus.

Kun yksi kanava sulkeutuu, Trump kannattajineen siirtyy takuuvarmasti melko pian toiseen, jossa he ovat kenties vielä vaarallisemmin yksinomaan oman kuplansa sisällä.

Moni Facebookin rajoitusten kohteeksi joutunut aateryhmä on jo aikaa sitten siirtynyt käyttämään venäläistä VKontaktea. Nyt on puolestaan merkkejä siitä, että Twitterin tilalle yhdeksi suosikkikanavaksi olisi nousemassa yhdysvaltalainen Parler.

Lauantaina perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari kehotti jo omiaan siirtymään Parleriin.

– Tulkaa Parleriin. Puhdistukset twitterissä tulevat pahenemaan, Huhtasaari twiittasi.

Seuraavaksi Google ja Apple reagoivatkin poistamalla Parlerin omasta sovelluskaupastaan, mutta kaikki nämä ovat vain hätätoimia – ja uusia kanavia tulee aina tilalle.

Tavallisten käyttäjien näkymättömissä olevat algoritmit suosivat tällä hetkellä kaikkea äärimmäistä ja tunteita herättävää viestintää. Eli toisin sanoen: mitä järjettömimmin Trump on twiittaillut, sitä enemmän häntä on palkittu uusilla seuraajilla, joiden ansiosta Trump on alkanut uskoa yhä enemmän itseensä ja hänen seuraajansa häneen.

Internetin negatiivisuuskierrettä ei ratkaista someporttikielloilla – tai ainakin ne herättävät kiusallisia kysymyksiä. Kuka saa sanoa mitäkin ja kuka vaiennetaan seuraavaksi ja millä perusteilla?

Kansainvälisten internet- ja somejättien pitäisi sen sijaan kehitellä keinoja, joiden avulla ne voivat aidosti siistiä keskusteluilmapiiriä.

Yksi keino olisi aloittaa suosittelualgoritmien muuttamisesta. On syytä katsoa peiliin, kun on itse luonut internetiin ympäristön, jonka väistämättömät lainalaisuudet levittävät koko maailmaan vaarallista valetodellisuutta.