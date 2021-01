Pääkirjoitus: Demokratian musta hetki

Eurooppa heräsi aamuun, jota juuri kukaan ei pitänyt mahdollisena. Väkijoukko oli yöllä tunkeutunut Yhdysvaltain kongressiin.

Neljä kuollutta ihmistä ja yli 50 pidätettynä. Siinä on ensimmäinen saldo tapahtumasta, jossa presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat sisään kongressirakennukseen. Menossa oli tilaisuus, jonka lopuksi Joe Bidenin vaalivoitto presidentinvaaleissa vahvistetaan.

Tilaisuus keskeytettiin. Kongressiedustajat evakuoitiin. Osa Trumpin kannattajista näytti hölmistyneiltä kongressin tiloissa – ikään kuin he eivät oikein olisi tienneet, mitä seuraavaksi pitää tehdä. Maailmalle levisi uutiskuvaa, joka muistetaan pitkään.

Ennen kuin väkijoukko lähti liikkeelle, Trump oli kiihottanut heitä puheessaan, jossa hän toisti tuttuja väitteitään. Vaalit on varastettu, helpolla ei pidä luovuttaa. Osa paikalle kokoontuneista ihmisistä uskoi vakaasti puolustavansa demokratiaa. Samoin he uskoivat, että Trump jatkaa presidenttinä.

Kyseessä oli täydellinen demokratian irvikuva. Musta hetki. Painajainen.

Nyt olemme nähneet mitä tapahtuu, kun ihmisille syydetään valheita vuosikausia. Kun valheet esittää riittävän vaikutusvaltainen henkilö – Yhdysvaltain presidentti – osa ihmisistä uskoo. Trump on syytänyt salaliittoteorioita. Puhunut ihan mitä sattuu. Kun media tarkistaa hänen puheidensa faktoja ja toteaa ne vääriksi, vika on mediassa. Fakenews – vääriä uutisia. Älkää uskoko mediaa, uskokaa minua, Trump on julistanut.

Ja osa ihmisistä uskoo.

Trump ei ollut sitoutunut vakaaseen vallanvaihtoon, mutta torstaina hän sanoi, että lähtee rauhanomaisesti 20 tammikuuta.

Mellakoita osattiin pelätä, mutta tuskin kukaan uskoi, että kongressiin pääsee noin helposti sisään. Kongressin turvallisuudesta vastuussa olevat tahot epäonnistuivat täydellisesti.

On suuri kysymys, mitä tapahtuu republikaaniselle puolueella. Trumpia tukeneet näkyvät poliitikot peruvat puheitaan nyt kiivaasti. Mutta monelle kannattajalle on suuri pettymys, että varapresidentti Mike Pence ei heidän näkemyksensä mukaan pitänyt Trumpin puolia ja estänyt Bidenin julistamista vaalivoittajaksi. Jos ja kun tämä ihmisjoukko irtoaa puolueesta, republikaanit heikkenevät selvästi. Ellei koko puolue sitten jakaudu kahtia. Sen näyttävät tulevat kuukaudet.

Viimeistään nyt kaikille populisteille ja salaliittoteorioita viljeleville johtajille pitäisi olla selvää, mitä valheiden puhumisesta seuraa. Valheet ja todellisuus törmäävät jossain vaiheessa. Jälki on rumaa ja se saattaa demokratian alennustilaan. Joe Bidenilla on valtava työ, kun hän yrittää yhdistää kansakuntaa. Amerikkalaiset elävät keskenään hyvin erilaisia todellisuuksissa.