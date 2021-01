Pääkirjoitus: Suomi käy hiljaista sotaa josta ei juuri huudella – vanhat puolustusopit menevät uusiksi

Sodan ja rauhan raja on hämärtynyt, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Miten Suomea puolustetaan tulevaisuudessa?

Kohtalon kysymykseen haetaan keväällä vastausta, kun hallituksen puolustusselonteko valmistuu. Syksyllä julkaistu hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selvitys raamitti turvallisuusympäristöä, seuraavaksi mietitään, miten uhkiin vastataan ja varaudutaan sotilaallisesti.

Kyse on samalla hienosta sanasta, puolustusdoktriinista, eräänlaisesta opista tai strategiasta, miten hyökkääjä torjutaan.

Edellinen puolustusselonteko on vuodelta 2017.

Siinä korostetaan itsenäistä puolustusta, vahvaa reserviä, alueellista puolustuskykyä ja kansainvälistä yhteistyötä eli yhteisharjoituksia. Suomi päättää itse, kenen kanssa harjoittelee ja milloin. Selonteon mukaan Suomi valmistautuu ottamaan vastaan sotilaallista apua, mutta myös antamaan sitä. Yhteisharjoituksia onkin tehty sekä omalla maaperällä että ulkomailla Ruotsin asevoimien ja Naton joukkojen kanssa.

Muutoksen hurjasta vauhdista kertoo jotain, että selonteko vanheni kolmessa vuodessa.

Itämeren turvallisuuspoliittinen tilanne on edelleen kiristynyt, mutta mukaan on tullut muitakin uhkatekijöitä kuten sotilaallinen liikehdintä arktisella alueella ja ennen kaikkea kaikkialle tunkeva massiivinen kybersota. Internetin verkkoalustoilla käytävä informaatio- ja tuhoamissota leviää ja vahvistuu. Nyt on vaikea edes erottaa toisistaan sotaa ja rauhaa. Verkossa sotaa voidaan käydä joka päivä, 24 tuntia vuorokaudessa pienesti ja isosti, vaikka tapauksista ei juuri huudella.

Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Pekka Toveri sanoi Maanpuolustuskurssin avajaisissa (IS 15.12.), että kaikki merkittävät sotilastiedustelujärjestöt varsinkin Venäjän puolelta toimivat Suomessa. Ne harrastavat tiedustelutoimintaa myös verkossa, ja tämä on jatkunut jo pitkään. Kansanedustajien sähköposteihin kohdistunut epäilty tietoturvamurto on kyberhyökkäyksissä jäävuoren huippu – jos sitäkään.

Kybersodankäynti ja sen digitaaliset aseet houkuttelevat, koska digitaalinen sota on kaikkea muuta kuin kranaattien pauketta. Mikä pahinta, valtiollinen toimija voi ulkoistaa rahalla kybersodan hämärille tahoille, jotka voivat toimia missä päin tahansa maailmaa. Jäljittäminen on hankalaa. Taitava kyberhyökkääjä on aina kasvoton.

Kenraalien karttaharjoituksissa seuraava sota ei ala silloin, kun hyökkääjä ylittää rajan. Silloin ollaan jo myöhässä. Sota alkaa tietoyhteiskunnan perustoimintojen lamauttamisella, ja juuri se pitää torjua. Kun kaikki pysähtyy, kaikki todellakin pysähtyy. Hurjimpia kauhukuvia ei välttämättä tarvitse hakea jännityskirjallisuudesta. Voi vain miettiä mitä tapahtuu, jos hyökkääjä pääsee sormeilemaan potilastietojärjestelmiä, sähköverkkoja tai nettiyhteyksiä. Nettiyhteyden katoaminen lamauttaa valtaosan suomalaisyrityksistä – päivässä.

Uudessa puolustusselonteossa pitää painopistettä muuttaa vahvasti verkkosodankäynnin suuntaan. Kolme vuotta sitten toki puhuttiin kyberpuolustamisesta ja informaatiovaikuttamisesta, mutta kumpikaan ei ollut selonteossa pääroolissa. Nyt osat vaihtuvat. Samalla tavalla kun puolustusvoimien iskukykyä pidetään yllä pelotteen takia, myös kybersota tarvitsee omat pelotteensa. Suomella täytyy olla kyky torjua kyberhyökkäys, mutta myös valmius itse käyttää sitä sodankäynnin yhtenä muotona. Jo nykyinenkin puolustusstrategia antaa mahdollisuuden tiedustella ja torjua hyökkääjää rajojen ulkopuolella. Miksi niin ei tehtäisi myös kyberpuolustuksessa? Nykypäivän sodassa ratkaisee tieto, ei aseiden paljous tai tehokkuus.

Onnistuneessa puolustusstrategiassa yhdistyvät siis perinteiset asevoimat, digiteknologia, pelote ja iskukyky.

Tässä jos missä sinisilmäisyys ja naivismi tekevät tuhoisaa jälkeä.