Pääkirjoitus: Rokotustahtia on kiihdytettävä Suomessa – piikkiä odottavien pinnan kiristymisellä arvaamattomia seurauksia

Rokoteohjelman onnistumista mittaa kysymys, kuinka nopeasti kyllin suuri osa kansasta on rokotettu, jotta koronarajoituksista päästään.

Kurjan koronavuoden lupaavimpia käänteitä koettiin, kun ensimmäiset rokote-erät saapuivat maahan ja hoitohenkilöstön rokottaminen saatiin alkuun.

Eristykseen ja muihin rajoituksiin perin juurin kyllästynyt haluaisi jo huokaista, että vihdoin tästä vitsauksesta päästään.

Mutta valitettavasti vielä ei ole aika huokaista helpotuksesta – ei ehkä kuukausiin.

Rokoteuutisten herättämä toiveikkuus voi muuttua pettymykseksi, sillä Suomi ja muut EU-maat ovat jääneet tehokkaimpien rokottajien tahdista.

Sunnuntaina myös pääministeri Sanna Marin yhtyi huoleen rokotteiden alkamisesta toivottua hitaammin.

Kiina ja Yhdysvallat olivat vuodenvaihteen tietämillä kumpikin rokottaneet yli neljä miljoonaa kansalaistaan, ja Euroopan tähän mennessä nopein rokottaja Britannia lähestyi ensimmäistä miljoonaansa.

Vähäväkinen Israel on piikittänyt jo yli miljoona rokoteannosta – ja yltänyt maailman suurimpaan yli kymmenen prosentin rokotekattavuuteen. Tämä korostaa EU:n vaatimatonta aloitusta, sillä Israel on yltänyt suurempaan rokotemäärään kuin kaikki EU-maat yhteensä.

EU-maiden tehokkainkin rokottaja Saksa lähestyi vuodenvaihteessa vasta parinsadan tuhannen rokotetun määrää. Muissa EU-maissa rokotemääriä laskettiin vielä kymmenissä tuhansissa tai tuhansissa – ja Ranskassa vasta sadoissa.

Pohjoismaidenkin välillä on isoja eroja. Uuden vuoden alkuun mennessä Tanska oli rokottanut yli 30 000 kansalaista, Suomi tuskin paria tuhatta.

Selvää on, että Suomessakin kaikki halukkaat kansalaiset kyllä saavat rokotteensa, siitä ei ole epäilyä. Mutta yhtä selvää on, että koronakriisissä ja sen mahdollisimman pikaisessa päättämisessä kyse on myös kilpajuoksusta aikaa vastaan.

Rokoteohjelman onnistumista ei mitata pelkästään rokotesuojan piikki piikiltä pikkuhiljaa karttuvalla kattavuudella, vaan ainakin yhtä paljon toimeenpanon tehokkuudella.

Onnistumista mittaa kysymys, kuinka nopeasti kyllin suuri osa kansasta on rokotettu, jotta koronarajoituksista päästään – ja maan talous ja yhteiskunta voivat palata ”vanhaan normaaliin”.

Mitä hitaammin rokottaminen sujuu, sitä enemmän väkeä sairastuu, sitä pitemmän aikaa rajoituksia on jatkettava ja sitä raskaammin kriisistä kertyy tappioita. Ja sitä kireämmäksi kansalaisten koronapinna kiristyy.

Rokottamisen tahtia onkin tarpeen parantaa – ja tiedottaa rokoteohjelman aikeista ja vaiheista avoimesti ja selkeästi.

Muuten riski kasvaa, että muiden maiden rokotemääriä kateellisena seuraava kansa kyllästyy odottamaan – ja alkaa lipsua koronarajoituksista ja -ohjeista.