Pääkirjoitus: Uusi vuosi, uusi elämä – näin elintapojen muutoksesta tulee pysyvä osa arkea

Kaikista koronavuoden opettamista ajatusmalleista ja tavoista ei kannata luopua, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Lähes jokaisella meistä on tuttavapiirissään ihminen, jolta tuntuu onnistuvan kaikki. Hän syö terveellisesti ja säilyy aina hoikkana, juoksee vuodessa monta maratonia, on työssään supertehokas, pysyy aina hyvällä tuulella ja kasvattaa samalla ihania lapsia. Elämä näyttää olevan hänelle helppoa.

Monet meistä taas tekevät vuodenvaihteessa – jälleen kerran – lupauksen kehittää itseään ja parantaa elintapojaan. Tammikuussa alkaa kuntourheilu ja muutaman kilon laihdutus. Tupakointi loppuu. Työt hoituvat kohta paremmin kuin ennen. Se onnistuu, kun vain tarpeeksi haluamme. Siitä se lähtee!

Elämänmuutoksesta tulee projekti, jonka suorittaja uskoo vahvasti omaan tahdonvoimaansa. Hän ryhtyy käymään salilla ja aloittaa uuden, lupaavan dieetin. Hän tarvitsee parannukseensa jatkuvaa tietoista ponnistelua. Joka kerta kuntoilemaan lähtiessään hän käy sisäisen kamppailun: ei jaksaisi, mutta nyt on pakko. Joka kerta kieltäessään itseltään jonkin nautinnon hän taistelee ja päättää: en sorru tähän.

Viimeistään maaliskuussa tapahtuu väistämätön. Dieetti lässähtää. Salikäynnit ja lenkkeily harvenevat ja loppuvat. Fillari jää ulkovarastoon, ja paino nousee entisiin lukemiin.

Sillä välin tuttavapiirin yli-ihminen jatkaa elämäänsä yhtä hoikkana, skarppina ja tehokkaana kuin ennenkin.

Etelä-Kalifornian yliopiston psykologian professori Wendy Wood on kirjoittanut elähdyttävän tietokirjan siitä, miksi elämänmuutos menee myttyyn ja miten siitä voi oikeasti saada pysyvän. Woodin teos Good Habits, Bad Habits – the Science of Making Positive Changes That Stick (Macmillan 2019) ei ole self help -paatosta, vaan tutkimukseen perustuvaa pohdintaa ihmismielen toiminnasta.

Kirjan perusajatus on tuttu: ihminen on tapojensa orja. Wood kuitenkin jalostaa tästä ajatuksesta ohjeen, jonka avulla elämänmuutoksen saa pitämään. Siihen ei auta tahdonvoima, itsekuri eikä mielihalujen kieltäminen, vaan hyödyllisten rutiinien opetteleminen ja haitallisista tavoista pois oppiminen.

Jopa 40 prosenttia elämästä kulkee Woodin mukaan ikään kuin autopilotilla, miettimättä toimintaa tietoisesti. Ihan kuin ajaisi autolla tuttua reittiä. Kun kuntosalille lähtemisestä tulee vähitellen samanlaista rutiinia, siitä ei osaa enää luopua.

Keskeinen kannustin muutokseen on palkkio. Kuntoilusta ja terveellisestä syömisestä tulee hyvä olo, joka saa jatkamaan positiivisen kehityksen polulla. Se ei vaadi enää tahdonvoimaa.

” Sosiaalinen eristäytyminen on auttanut meitä löytämään uudelleen hyvien ihmissuhteiden merkityksen.

Tarinan paradoksi on siinä, että yli-ihmisenä pitämämme supersuorittajan ei tarvitse olla tahdonvoimaltaan vahvempi kuin muut. Päinvastoin: hyvien tapojensa orjana hän ei käy päänsä sisällä jatkuvaa kamppailua. Valinnat ovat hänelle niin luontevia, ettei hän ajattele niitä. Houkutuksia hän ei välttämättä edes havaitse.

Hyviin elämänmuutoksiin kuluu aikaa. Kuinka paljon? Se riippuu siitä, mitä opettelee. Riittävän määrän vettä päivän aikana oppii juomaan parissa kuukaudessa. Kuntoilurutiinin oppimiseen kuluu kolme-neljä kuukautta, Wood kirjoittaa.

Poikkeuksellinen koronavuosi on osuva esimerkki siitä, miten saamme muutettua käyttäytymistämme – vaikka sitten pakon edessä. Osaamme ottaa toiset huomioon entistä paremmin. Tarve suojautua tartunnalta on luonut uusia hygieniatapoja. Sosiaalinen eristäytyminen on auttanut meitä löytämään uudelleen hyvien ihmissuhteiden merkityksen ja saanut meidät taas lukemaan kirjoja.

Uusi vuosi ei tuo suurta helpotusta epidemiatilanteeseen, vaikka rokotukset ovat jo alkaneet. Paluu ”normaaliin” onnistuu aikaisintaan kesällä. Kaikista päättyvänä vuonna opituista uusista jutuista ei kannata luopua. Annetaan hyvien tapojen kehittyä rutiineiksi, jotka sujuvat kuin leikiten.